Наистина съм сериозно притеснена, защото според удължителния закон за бюджета всеки месец може да се харчи толкова, колкото се е харчило в съответния месец на 2025 г. Това означава, че надеждата на пенсионерите за 7-8% ръст на техните пенсии няма да се случи преди юни. Те ще трябва да изчакат редовно правителство.

Това каза финансовият експерт Мика Зайкова, цитирана от Фокус.



Ако служебното правителство реши да наруши Закона за публичните финанси и увеличи пенсиите, това ще увеличи дефицита и ще предизвика необходимост от теглене на нови заеми, предупреди тя. "Таванът на кредитите за 2025 г. е достигнат, но ако се направи още едно нарушение, тогава наистина ще влезем в свръхдефицит. Това е много опасно“, подчерта Зайкова.



Тя уточни, че пенсионерите все пак ще получат планираното увеличение на пенсиите, но си със задна дата. Около 80% от пенсионерите получават пенсии под 1000 лева. "Издръжката на живота в момента надвишава доста средната пенсия и минималната работна заплата, така че мисля, че ще продължаваме да бъдем бедни“, заяви финансистът.



Мика Зайкова коментира предложението на Министерството на финансите за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които във втория стълб на пенсионната система се въвеждат т.нар. мултифондове.



"Мултинационалните фондове според предложението на Министерство на финансите са три вида – динамичен, балансиран и консервативен фонд. В динамичния фонд могат да се правят по-рискови финансови операции, които да увеличат доходността, но и рискът е по-висок. Балансираният фонд е малко по-олекотен.

Той има задача да запази част от парите на хората и да ги гарантира. Консервативният и сега се предлага. В предложението пише, че в динамичния фонд могат да се залагат до 90% от активите на фонда, в балансирания – 55%, а в консервативния – 25%.

За да участваш в динамичен фонд, трябва да си под 50 години, в балансиран – между 50 и три години преди пенсия. Всички, които имат три години преди пенсия, участват само в консервативния фонд“, обясни Зайкова.



Коефициентът, който гарантира част от парите, е премахнат. "Той даваше някаква гаранция, но сега го няма. Ако ръководството на фонда не е достатъчно добро или сбърка, може да стане голяма беля – да си загубим парите“, предупреди финансистът.



Освен това изборът на фондове не е свободен, добави Зайкова. Веднъж избран, той не може да бъде променян. "Може да се прехвърлите в по-нискодоходен, но не и в по-високодоходен“, добави финансистът.