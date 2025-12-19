Някои от партиите вече имат желание да върнат старите текстове в Конституцията, каза в Сухиндол вицепрезидентът Илияна Йотова. По думите ѝ последните промени създават риск страната да попадне в блокаж.

Йотова подчерта, че президентската институция ще извърви целия конституционен път, мандатите ще се връчват според основния закон и ще се изчакват решенията на политическите партии. Тя прогнозира, че президентът Румен Радев вероятно ще насрочи предсрочните парламентарни избори в края на март, като първият мандат ще бъде връчен след парламентарната ваканция.

„Виждам искрено желание в хората на предстоящите избори да променят конфигурацията в страната със своя глас“, каза Йотова, като изрази надежда за висока избирателна активност.

Тя коментира, че „невъзможните текстове“ в Конституцията са създадени не срещу институцията на президента, а конкретно срещу Радев, за да бъдат ограничени правомощията му.

„Дори когато правиш такива зли неща, трябва да си професионалист. В момента обаче е забъркана такава каша, от която излизането е трудно“, допълни Йотова.

Вицепрезидентът подчерта, че институциите не бива да служат на лични интереси или да се използват срещу други личности в политиката и обществото. На въпрос дали ще се кандидатира за президент през следващата година, тя посочи, че първо трябва да бъдат проведени предсрочните парламентарни избори.