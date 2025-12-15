Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в Бургаския залив около 17.30 ч. днес. В момента се извършват действия по пускането на котвата с помощта на 5-тонен генератор, който е натоварен на риболовен кораб, съобщи БНТ.

Тази сутрин плавателният съд беше успешно изтеглен от района на Ахтопол, където остана повече от седмица.

Танкерът тръгна около 09.45 ч. на север към Бургас, теглен от три влекача.

Близо четири часа продължиха дейностите по връзването на влекачите към плавателния съд и изтеглянето на котвата.

Операцията се провежда под ръководството на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Очаква се тя да приключи напълно тази вечер.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) възложи пробовземане и последващо изследване на морските води в района на Ахтопол. Действията се предприеха във връзка със започналата от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ операция по изтегляне на плавателния съд „Кайрос“ към пристанище Бургас, съобщиха по-рано днес от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на официалната си интернет страница.

Изследванията се извършват по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Целта е да се проследи евентуални промени в състоянието на морските води по време на протичането на дейностите на море, посочват от МОСВ. Експерти на БДЧР и Регионалната лаборатория – Бургас към ИАОС са на място от 06:30 ч. днес и ще останат в района до пълно приключване на операцията по изтегляне на плавателния съд.

Извънредният мониторинг на морските води в района, който Басейнова дирекция направи след инцидента, не установи замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества – всички отчетени стойности бяха под границите на определяне на използваните методи за изпитване, информират още от МОСВ. Уверяват, че министерството продължава да осъществява засилен контрол и наблюдение на състоянието на морските води в Черно море и ще информира своевременно обществеността при установяване на промени в показателите или при наличие на данни за замърсяване.

"Кайрос" беше изоставен от турски влекач в български териториални води на 5 декември. Властите у нас посочиха, че причина за това е лошото време, а самият кораб е санкциониран по регламент на Европейската комисия. И към днешна дата състоянието на кораба не предполага замърсяване на морето.