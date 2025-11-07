Вътрешният министър Даниел Митов, който се спаси от смяна в последния момент и буквално изчезна от публичното пространство, се оказа в Саудитска Арабия. Това се разбра от официално съобщение на вътрешното министерство, което натъртва, че това е първа в историята визита на български вътрешен министър в Саудитска Арабия

"По време на визитата в Рияд министър Даниел Митов проведе работна среща с Негово Кралско Височество принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф, министър на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия. Двамата подчертаха конструктивния характер на двустранните отношения, включително в областта на вътрешните работи", посочват от вътрешното министерство. През 2025 г. се отбелязват 30 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Кралство Саудитска Арабия, което е допълнителен стимул за развитие на контактите на всички равнища.



Министър Митов подчертал "установените много добри и ефективни работни взаимоотношения между правоохранителните органи на двете министерства на вътрешните работи". През последните години били постигнати значими резултати в противодействието на наркотрафика, както и по други направления на борбата с трансграничната организирана престъпност. "Изправени сме пред общи предизвикателства в сферата на сигурността.

"Трябва да търсим съвместни подходи, за да отговорим още по-ефективно и резултатно на тях в бързо променящата се и динамична международна среда. За да бъдем по-успешни, трябва да си сътрудничим активно както на двустранна основа, така и в рамките на различни многостранни формати", заявил на срещата още Митов.

Принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф пък изразил задоволството си от първото по рода си посещение на български вътрешен министър в Саудитска Арабия. В хода на разговора двамата министри се обединили около общото разбиране за необходимостта от надграждане и задълбочаване на отношенията, в т.ч. в области като дигитализацията, използването на новите технологии и изкуствения интелект в работата на полицията, както и при обучението на полицейските служители.



В рамките на визитата си в Рияд делегацията, в която участва и директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев, имала възможност да посети и проведе работни срещи и в генералните дирекции за обществена сигурност и контрол на наркотиците, както и в колежа по въпросите на сигурността „Крал Фахд“. По време на разговорите в тези институции били представени техните основни функции и компетенции, както и процесът на интегриране и активно ползване на иновациите и съвременните технологични решения в сферата на правоприлагането, борбата с киберпрестъпността, превенцията и противодействието на наркопрестъпността.



Източник: Сега