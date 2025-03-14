Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че е разговарял с Владимир Путин.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social, той обяви, че дилогът между двамата е бил "продуктивен".

"Вчера проведохме много добра и продуктивна дискусия с президента Владимир Путин на Русия и има много голям шанс тази ужасна, кървава война най-накрая да приключи — НО ТОЧНО В ТОЗИ МОМЕНТ ХИЛЯДИ УКРАИНСКИ ВОЙНИ СА НАПЪЛНО ОБГРАДЕНИ ОТ РУСКАТА АРМИЯ И СА В МНОГО ЛОША И УЯЗВИМА СИТУАЦИЯ. Силно помолих президента Путин животите им да бъдат пощадени. Това би било ужасно клане, невиждано от Втората световна война. Бог да ги благослови всички!!!", написа Тръмп.