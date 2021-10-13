Стартът на предизборната кампания за предстоящите на 14 ноември избори за президент и за Народно събрание ще бъде на 15 октомври. Публикуваме пълните листи на шестте партии, които според последните социологически проучвания имат най-сериозна подкрепа и шанс да бъдат част от следващия парламент. В Бургаски регион кандидат-депутатите на тези политически сили са:
Коалиция „ГЕРБ-СДС“:
Любен Дилов
Жечо Станков
Деница Николова
Галя Желязкова
Веселин Пренеров
Димитър Петров
Андрей Рунчев
Даниел Братанов
Георги Вражев
Вежди Орманов
Павел Чепов
Огнян Станков
Юлиян Кулев
Лазар Налбантов
Стефана Караджова
Борис Ангелов
Петър Статев
Атанас Тодоров
Георги Долапчиев
Юлиян Станков
Фердинанд Вълков
Борислав Киров
Ангел Петков
Ивелин Ефендиев
Преслава Минасян
Анелия Иванова
Георги Вдовичин
Христо Кацаров
Коалиция „БСП за България“
Петър Кънев
Станимир Баев
Тодор Байчев
Йордан Петков
Христина Славова
Таня Иванова
Анелия Вичева
Антон Коджабашев
Димитър Гочев
Ибрахим Мустафа
Николай Буковинов
Владимир Владимиров
Аспарух Иванов
Стоян Стоянов
Милена Костадинова
Станислав Едрев
Димитър Овчаров
Паруш Парушев
Павел Стоянов
Надя Русева
Марияна Автанска-Петрова
Пенка Кидерова
Румен Николов
Георги Минчев
Живко Бараков
Мария Пахова
Коалиция „Продължаваме Промяната“:
Константин Бачийски
Христо Симеонов
Димитър Ташев
Милко Пенев
Константин Иванов
Стоян Царев
Иван Иванов
Филип Шавов
Динко Раднев
Емил Пейчев
Георги Събев
Габриела Славова
Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“:
Ивaйло Мирчев
Димитър Найденов
Даниела Божинова
Весела Райкова-Грекова
Николай Христов
Иван Тодоров
Владимир Дуков
Румен Велев
Елисавета Белобрадова
Неделин Каравидов
Павлета Георгиева
Мария Кирилова
Даниел Колев
Николай Николов
Ясен Димитров
Ваня Кръстева
Павлина Кушалиева
Теодор Михайлов
Димо Зайденов
Надя Недялкова- Колева
Костадин Проданов
Константин Костадинов
Мария Петкова
Венцеслав Стефанов
Николай Танчев
Митко Иванов
Партия „Има такъв народ“
Ивайло Вълчев
Златомира Карагеоргиева-Мострова
Тодор Иванов
Боян Хлебаров
Добромир Гюлев
Живко Канев
Найден Пулакев
Драгомир Костадинов
Росица Петрова
Валери Крумов
Росен Костов
Евгений Генчев
Велин Величков
Цветомир Тачев
Никола Янакиев
Венцислав Велков
Христина Педикова-Генева
Тома Николов
Щерион Янев
Добрин Кенов
Живко Димов
Веселин Джендов
Димитър Семков
Цвятко Терзиев
Богомил Атанасов
Партия ДПС
Севим Али
Ешереф Ешереф
Фатме Рамадан
Ружди Хаджен
Бейхан Мустафа
Хасан Хасан
Александър Делчев
Елван Атилла
Хава Осман
Кадир Ахмед
Мехмед Хамид
Хюсеин Халил
Сезгин Кадил
Бехчет Емурлов
Севди Емин
Юмер Ибрам
Сезер Шабан
Мехмед Хюсеин
Ибрям Ибрям
Васил Малчев
Сание Белева
Гюлсюм Али
Мийрем Исмаил
Джемиле Ахмед
Мюмюн Халилов
Христо Ангелов
Юзджан Юмер
Ахмед Мехмед
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