Областният лидер на ГЕРБ в Бургас Димитър Бойчев в момента регистрира листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Районната избирателна комисия в Бургас. Както вече съобщихме, водачът отново е Любен Дилов – син, втората позиция запазва Жечо Станков – експерт по енергетика и първенец по преференции на предните два вота, на трето място е експертът по европейски политики Деница Николова, а на четвъро място е Галя Желязкова. Коалиционният партньор от СДС е на шесто място – отново това е финансистът Димитър Петров.
Ето и всички имена в листата.
1. Любен Любенов Дилов - Издател
2. Жечо Дончев Станков - Енергиен експерт
3. Деница Пламенова Николова - Експерт по европейски политики
4. Галя Стоянова Желязкова - Мениджър
5. Веселин Матеев Пренеров - Телевизионен журналист
6. Димитър Петров Петров – Финансист – представител на коалиционния партньор СДС
7. Андрей Стоянов Рунчев - Икономист
8. Даниел Стоев Братанов - Адвокат
9. Георги Тошков Вражев - Педагог
10. Вежди Кемал Орманов - Предприемач
11. Павел Георгиев Чепов - Педагог
12. Огнян Христов Станков - Мениджър
13. Юлиян Жеков Кулев - Икономист
14. Лазар Златков Налбантов - Народен певец
15. Стефана Любенова Караджова - Бизнес консултант
16. Д-р Борис Петров Ангелов - Лекар
17. Петър Тотков Статев - Архитект
18. Атанас Паскалев Тодоров - Икономист
19. Георги Димитров Долапчиев - Архитект
20. Юлиян Станков Станков - Счетоводител
21. Фердинанд Златков Вълков - Еколог инженер
22. Борислав Красимиров Киров - Икономист
23. Ангел Димитров Петков - Мениджър
24. Ивелин Василев Ефендиев - Спортен мениджър
25. Преслава Саркис Минасян - Артист
26. Анелия Тодорова Иванова- Адвокат
27. Георги Николов Вдовичин - Доктор по Икономика
28. Христо Димчев Кацаров - Политолог
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