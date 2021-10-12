Областният лидер на ГЕРБ в Бургас Димитър Бойчев в момента регистрира листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Районната избирателна комисия в Бургас. Както вече съобщихме, водачът отново е Любен Дилов – син, втората позиция запазва Жечо Станков – експерт по енергетика и първенец по преференции на предните два вота, на трето място е експертът по европейски политики Деница Николова, а на четвъро място е Галя Желязкова. Коалиционният партньор от СДС е на шесто място – отново това е финансистът Димитър Петров.

Ето и всички имена в листата.

1. Любен Любенов Дилов - Издател

2. Жечо Дончев Станков - Енергиен експерт

3. Деница Пламенова Николова - Експерт по европейски политики

4. Галя Стоянова Желязкова - Мениджър

5. Веселин Матеев Пренеров - Телевизионен журналист

6. Димитър Петров Петров – Финансист – представител на коалиционния партньор СДС

7. Андрей Стоянов Рунчев - Икономист

8. Даниел Стоев Братанов - Адвокат

9. Георги Тошков Вражев - Педагог

10. Вежди Кемал Орманов - Предприемач

11. Павел Георгиев Чепов - Педагог

12. Огнян Христов Станков - Мениджър

13. Юлиян Жеков Кулев - Икономист

14. Лазар Златков Налбантов - Народен певец

15. Стефана Любенова Караджова - Бизнес консултант

16. Д-р Борис Петров Ангелов - Лекар

17. Петър Тотков Статев - Архитект

18. Атанас Паскалев Тодоров - Икономист

19. Георги Димитров Долапчиев - Архитект

20. Юлиян Станков Станков - Счетоводител

21. Фердинанд Златков Вълков - Еколог инженер

22. Борислав Красимиров Киров - Икономист

23. Ангел Димитров Петков - Мениджър

24. Ивелин Василев Ефендиев - Спортен мениджър

25. Преслава Саркис Минасян - Артист

26. Анелия Тодорова Иванова- Адвокат

27. Георги Николов Вдовичин - Доктор по Икономика

28. Христо Димчев Кацаров - Политолог