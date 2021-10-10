Партия ГЕРБ оповести водачите си на листи с кандидати за народни представители в страната на предстоящите парламентарни избори. За трети пореден път в Бургоско начело застава Любен Дилов – син от Движение „Гергьовден””.
Водачите на листи са утвърдени от Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ. Утре ще станат ясни и всички останали имена в листите на партията.
Ето и кои са водачите на листи:
1 МИР Благоевград – Росен Желязков
2 МИР Бургас – Любен Дилов
3 МИР Варна – проф. д-р Костадин Ангелов
4 МИР Велико Търново – проф. д-р Костадин Ангелов
5 МИР Видин – Росица Кирова
6 МИР Враца – Петя Аврамова
7 МИР Габрово – Томислав Дончев
8 МИР Добрич – Деница Сачева
9 МИР Кърджали – Цвета Караянчева
10 МИР Кюстендил Христо Терзийски
11 МИР Ловеч – Николай Нанков
12 МИР Монтана – Ирена Димова
13 МИР Пазарджик – Екатерина Захариева
14 МИР Перник – Кирил Ананиев
15 МИР Плевен – Валери Лачовски
16 МИР Пловдив град – Бойко Борисов
17 МИР Пловдив област – Дани Каназирева
18 МИР Разград – Десислава Атанасова
19 МИР Русе – Десислава Атанасова
20 МИР Силистра – Тодор Тодоров
21 МИР Сливен – Десислава Танева
22 МИР Смолян – д-р Красимир Събев
23 МИР София град – Румен Христов
24 МИР София град – Даниел Митов
25 МИР София град – Бойко Борисов
26 МИР София област – Младен Маринов
27 МИР Стара Загора – Красимир Вълчев
28 МИР Търговище – Теменужка Петкова
29 МИР Хасково – Делян Добрев
30 МИР Шумен – Красимир Вълчев
31 МИР Ямбол – Димитър Иванов
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