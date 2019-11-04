Ето официалните данни от балотажите в петте общини в Бургаска област, вижте точните проценти на кметовете-победители





Общинските избирателни комисиии обявиха официалните резултати от втория тур на изборите, който се проведе вчера. Ето точните цифри:

Община Приморско

43 Димитър Германов Германов

ПП ГЕРБ 2 335, 62.20%

67 Стоян Янакиев Василев

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ МИР (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВОЛЯ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЗНС) 1 375, 36.63%

- Не подкрепям никого

44, 1.17%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Китен

43 Николай Кирилов Марков

ПП ГЕРБ 407, 56.29%

67 Катя Койчева Вълчева

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ МИР (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВОЛЯ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЗНС) 305, 42.19%

- Не подкрепям никого

11, 1.52%

Община Средец

43 Иван Петков Жабов

ПП ГЕРБ 3 432, 49.57%

64 Живко Минков Гърков

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 3 396, 49.05%

- Не подкрепям никого

95, 1.37%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дебелт

8 Иванка Атанасова Ангелова

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 387, 43.48%

67 Ангел Жеков Ников

Местна коалиция БСП за България (БСП за България,Възраждане) 491, 55.17%

- Не подкрепям никого

12, 1.35%

Община Сунгурларе

43 Георги Стефанов Кенов

ПП ГЕРБ 3 540, 54.45%

55 Хатидже Мехмедова Георгиева

Движение за права и свободи – ДПС 2 887, 44.41%

- Не подкрепям никого

74, 1.14%

Община Карнобат

56 Тодор Байчев Байчев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 4 331, 47.16%

67 Георги Иванов Димитров

НЕЗАВИСИМ 4 660, 50.74%

- Не подкрепям никого

193 2.10%

Община Созопол

43 Красимира Иванова Германова

ПП ГЕРБ 2 475, 33.09%

56 Тихомир Йорданов Янакиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 4 897, 65.48%

- Не подкрепям никого

107, 1.43%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Атия

43 Ренета Атанасова Стоева

ПП ГЕРБ 248, 44.44%

56 Румен Георгиев Димитров

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 296, 53.05%

- Не подкрепям никого

14, 2.51%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Черноморец

43 Добри Стоянов Добрев

ПП ГЕРБ 535, 46.36%

56 Росен Георгиев Деспов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 607, 52.60%

- Не подкрепям никого

12, 1.04%

Обобщени данни от избор на кмет на кметство Крушевец

55 Милчо Христов Иванов

Движение за права и свободи – ДПС 113, 26.53%

56 Милка Николова Стамболиева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 306, 71.83%

- Не подкрепям никого

7, 1.64%