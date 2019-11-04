Ето официалните данни от балотажите в петте общини в Бургаска област, вижте точните проценти на кметовете-победители

Общинските избирателни комисиии обявиха официалните резултати от втория тур на изборите, който се проведе вчера. Ето точните цифри:
Община Приморско
43 Димитър Германов Германов
ПП ГЕРБ 2 335, 62.20%
67 Стоян Янакиев Василев
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ МИР (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВОЛЯ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЗНС) 1 375, 36.63%
- Не подкрепям никого
44, 1.17%
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Китен
43 Николай Кирилов Марков
ПП ГЕРБ 407, 56.29%
67 Катя Койчева Вълчева
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ МИР (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВОЛЯ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЗНС) 305, 42.19%
- Не подкрепям никого
11, 1.52%
Община Средец
43 Иван Петков Жабов
ПП ГЕРБ 3 432, 49.57%
64 Живко Минков Гърков
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ 3 396, 49.05%
- Не подкрепям никого
95, 1.37%
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Дебелт
8 Иванка Атанасова Ангелова
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 387, 43.48%
67 Ангел Жеков Ников
Местна коалиция БСП за България (БСП за България,Възраждане) 491, 55.17%
- Не подкрепям никого
12, 1.35%
Община Сунгурларе
43 Георги Стефанов Кенов
ПП ГЕРБ 3 540, 54.45%
55 Хатидже Мехмедова Георгиева
Движение за права и свободи – ДПС 2 887, 44.41%
- Не подкрепям никого
74, 1.14%
Община Карнобат
56 Тодор Байчев Байчев
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 4 331, 47.16%
67 Георги Иванов Димитров
НЕЗАВИСИМ 4 660, 50.74%
- Не подкрепям никого
193 2.10%
Община Созопол
43 Красимира Иванова Германова
ПП ГЕРБ 2 475, 33.09%
56 Тихомир Йорданов Янакиев
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 4 897, 65.48%
- Не подкрепям никого
107, 1.43%
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Атия
43 Ренета Атанасова Стоева
ПП ГЕРБ 248, 44.44%
56 Румен Георгиев Димитров
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 296, 53.05%
- Не подкрепям никого
14, 2.51%
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Черноморец
43 Добри Стоянов Добрев
ПП ГЕРБ 535, 46.36%
56 Росен Георгиев Деспов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 607, 52.60%
- Не подкрепям никого
12, 1.04%
Обобщени данни от избор на кмет на кметство Крушевец
55 Милчо Христов Иванов
Движение за права и свободи – ДПС 113, 26.53%
56 Милка Николова Стамболиева
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 306, 71.83%
- Не подкрепям никого
7, 1.64%
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