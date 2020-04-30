Лаборатория „ЛИНА” обявява дежурните си филиали по време на майските празници

Както всяка година, медицинска лаборатория „ЛИНА” осигурява за своите пациенти дежурни филиали в празничните дни.
Празнично работно време –май 2020
БУРГАС
1-ви май
бул. „Стефан Стамболов” №132
07:30 - 13:30
к-с „Зорница”, бл. №75
07:30 - 13:30
к-с „Меден рудник" №185
8:00 - 12:00
к-с „Меден рудник", бл. №383
8:00 - 12:00
бул. „Демокрация” №67 (*само проби за COVID 19)
8:00 - 12:00
2-ри и 3-ти май
бул. „Стефан Стамболов” №132
07:30 - 13:30
6-и май
бул. „Стефан Стамболов” №132
07:30 - 13:30
к-с „Зорница”, бл. №75
07:30 - 13:30
к-с „Меден рудник" №185
8:00 - 12:00
бул. „Демокрация” №67 (*само проби за COVID 19)
8:00 - 12:00
23-ти май
бул. „Стефан Стамболов” №132
07:30 - 13:30
к-с „Зорница”, бл. №75
07:30 - 13:30
к-с „Меден рудник" №185
8:00 - 12:00
к-с „Меден рудник", бл. №383
8:00 - 12:00
бул. „Демокрация” №67 (*само проби за COVID 19)
8:00 - 12:00
24-ти и 25-и май
бул. „Стефан Стамболов” №132
07:30 - 13:30
ВАРНА
1-ви, 6-и, 23-ти май
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
08:00 – 12:00
ул. „Мадара” №22 (*само проби за COVID-19
08:00 – 12:00
ЯМБОЛ
1-ви, 6-и, 23-ти май
ул. „Жельо Войвода” №11
08:00 – 12:00
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