Лаборатория „ЛИНА” обявява дежурните си филиали по време на майските празници

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Както всяка година, медицинска лаборатория „ЛИНА” осигурява за своите пациенти дежурни филиали в празничните дни.

Празнично работно време –май 2020

БУРГАС

1-ви май

бул. „Стефан Стамболов” №132

07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. №75

07:30 - 13:30

к-с „Меден рудник" №185

8:00 - 12:00

к-с „Меден рудник", бл. №383

8:00 - 12:00

бул. „Демокрация” №67 (*само проби за COVID 19)

8:00 - 12:00

2-ри и 3-ти май

бул. „Стефан Стамболов” №132

07:30 - 13:30

6-и май

бул. „Стефан Стамболов” №132

07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. №75

07:30 - 13:30

к-с „Меден рудник" №185

8:00 - 12:00

бул. „Демокрация” №67 (*само проби за COVID 19)

8:00 - 12:00

23-ти май

бул. „Стефан Стамболов” №132

07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. №75

07:30 - 13:30

к-с „Меден рудник" №185

8:00 - 12:00

к-с „Меден рудник", бл. №383

8:00 - 12:00

бул. „Демокрация” №67 (*само проби за COVID 19)

8:00 - 12:00

24-ти и 25-и май

бул. „Стефан Стамболов” №132

07:30 - 13:30

ВАРНА

1-ви, 6-и, 23-ти май

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 – 12:00

ул. „Мадара” №22 (*само проби за COVID-19

08:00 – 12:00

ЯМБОЛ

1-ви, 6-и, 23-ти май

ул. „Жельо Войвода” №11

08:00 – 12:00

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