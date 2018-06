Лунно мляко - какви са ползите от новата мания

С появата на хаштагове като #avotoast и #breakfastbowlsInstagram се превърна в място, което създава уелнес тенденции. А след пренасищането с карфиолените пици е малко изненадващо да установите, че нововъзникващият тренд не включва обичайните веган продукти. Най-новата "звезда", завладяваща потока от публикации в Intagram, всъщност е направена от мляко, съобщават от The Independent. Това са 4-те стъпки, благодарение на които ще стопите коремчето “Moon Milk” или лунно мляко е топла напитка, приготвена според традициите на Аюрведа от мед, канела и краве мляко. Питието се използва в древната холистична практика като средство при безсъние и обикновено се консумира преди лягане. Един от основните принципи на Аюверда е намирането на хармонизиран подход към ума, тялото и душата, а добрият сън е важна част от това. Оттук и появата на лунното мляко, възхвалявано за своите облекчаващи стреса свойства.



Повече от 3300 публикации с хаштага #moonmilk показват, че тази тенденция се е разпространила в западната култура, а потребителите не спират да качват изображения на естетично аранжираните си напитки в приятни пастелни цветове. Може би гледате озадачено тези снимки и се питате защо чашите са пълни с течност в лилави, златисти или сини оттенъци. Отговорът е , че инстаграмърите преобразяват млякото с натурални оцветители като матчa, екстракт от цвекло или куркума. Лондонската уелнес марка Glow Bar разработва набор от рецепти за оцветяване на лунното мляко, в които се използват лавандула и екстракт от рози, предназначени да повишат нивата на серотонина. Основателят Саша Сабапати твърди, че топлата напитка може да помогне да се възстановят хормоните след забързан и напрегнат ден. Въпреки това, за разлика от оригиналната Аюрведа рецепта, напитките на Glow Bar са без млечни продукти и съдържат билката Ашваганда. "Ашваганда е една от тези билки, които могат да се приемат сутрин, за да се намери спокойствие преди забързан ден, или вечер, за да се подготви вашият прганизъм за лягане", казва Сабапати пред The Independent. "В продължение на няколко седмици тя помага на тялото ви да нормализира нивото на кортизол, което води до регулиране на съня, а също така намалява тревожността и безпокойството. "Обикновено приготвяме нашите изделия - тоник и лунно мляко - с веган продукти, тъй като млечните са склонни да предизвикават възпаления в тялото - нещо, коетосе опитваме да избегнем, когато искме да издигнем умовете и телата си на по-здравословно ниво. Макар да звучи като перфектната отвара за щастлив и здравословен начин на живот, нутриционистът Риан Ламбърт смята, че може би ползите от лунното мляко са малко преувеличени. "От решаващо значение е да помним, че ние като хора сме различни", казва авторът на Re-Nourish пред The Independent. "Докато някои могат да се закълнат, че чаша горещо мляко и сладки подправки им помага да се отпуснат, при други може да нямат никакъв ефект". Ламбърт добавя, че лунното мляко може наистина да ви да помогне да релаксирате, но със сигурност не е "напитка-чудо", която гарантирано ще ви осигури бързо заспиване и качествен сън.