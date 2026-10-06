Ваксините срещу грип може да стигнат до аптечната мрежа чак през януари, което на практика би обезсмислило доставката им за този сезон. За това предупреди пред Нова тв председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов, като заяви, че е получил информацията директно от производител.

По думите му проблемът не е само за България, а засяга редица европейски държави, сред които Швейцария, Германия и Франция.

Причината за забавянето е свързана с по-късното определяне на ваксиналните щамове и най-вече с трудности при производството на един от тях, който се оказал труден за култивиране.

Той посочи, че става дума за щам на вируса H3N2 - грип "А". Заради трудностите при култивирането се е наложило щамът да бъде модифициран, което допълнително е забавило началото на производството. "Това забави значително производството и в крайна сметка - доставката на ваксините", каза председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки.

По думите му освен забавянето има и друг проблем - добивът при производството е по-нисък от очакваното, което означава, че произведените количества може да са по-малки.

Според Костов това създава риск България да не получи цялото количество ваксини, заявено за аптечната мрежа. Страната е поръчала около 180 хиляди дози за свободна продажба. На въпрос дали България може да не получи всички заявени количества той отговори: "За съжаление, означава, защото тази информация ми е директно от производителя ".

Проблемът вероятно ще засегне и други европейски пазари, смята Костов. Той не очаква производителите да могат лесно да компенсират недостига с пренасочване на количества между отделните държави, тъй като ваксините се произвеждат на база предварително заявени количества. "Всичко се заявява близо една година предварително“, обясни той.

По думите му проблеми има и с доставките по Националната програма за безплатна имунизация на хората над 65 години. Тези ваксини се очаква да пристигнат в края на месеца, но вероятно в по-малки от очакваните количества. „Ще бъдат действително доставени в края на този месец, защото производителят има договор с Министерството на здравеопазването. Но най-вероятно ще бъдат по-малко от очакваното количество. Проблемът е същият“, каза Костов.

Назалните ваксини са отделен случай. Те са предназначени за деца от 2 до 7 години и не могат да бъдат използвани като алтернатива при възрастни. По информация на Костов вече са доставени количества от тях, но те са ограничени. „Днес даже ние очакваме малки количества в аптеките. Проблемът е, че са много малко“, заяви той.

Костов посочи, че през последните години количествата противогрипни ваксини, доставяни в аптечната мрежа, са били между около 150 и 180 хиляди дози. Според него увеличаването на ваксинациите е сред факторите за наблюдаваното през последните две години значително намаляване на заболеваемостта от респираторни заболявания.

„Хората, които са се ваксинирали миналата и предходните години, са по-добре подготвени при всички случаи“, каза той, но уточни, че това не е достатъчно, тъй като ваксиналните щамове се променят.