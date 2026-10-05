Министърът на здравеопазването Катя Ивкова посети УМБАЛ Бургас, където се запозна на място с новата медицинска апаратура, доставена по Плана за възстановяване и устойчивост. За нея, до този момент, каза Ивкова, е получавала само докладви и отчени.

Сред оборудването е високотехнологична компютърна томография, която ще се използва и при изследването на деца. Новият компютърен томограф е високотехнологичен и позволява по-щадящо изследване, което е особено важно при децата, посочи министърът на здравеопазването.

„Важно ни е да е щадяща, да се съкрати времето за диагностика и да е максимално прецизна“, поясни тя. И отбеляза, че апаратурата позволява да се визуализират дори кръвоносните съдове, което подпомага лекарите при поставянето на по-точни диагнози.

„Изключително удовлетворена съм“, каза министърът.

По време на визитата си тя се запозна и с условията в родилното отделение. Министърът отбеляза приноса на местната общност, която подпомага болницата чрез дарения. Тя посочи като пример ремонтираните две стаи в отделението, предназначени за майката, бебето и придружаващото лице.

По думите ѝ създаването на комфортни условия в родилното отделение е важно за спокойствието на майките.