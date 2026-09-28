Плодове, зеленчуци и други полезни храни ще се превърнат в супергерои в Бургас тази есен. От 12 до 16 октомври Община Бургас организира поредната Седмица на здравословното хранене във всички детски градини в града. Тази година тя ще премине под мотото „Здравословна храна – суперсила за всички деца!“.

Инициативата има за цел по забавен и увлекателен начин да запознае децата с полезните храни и да ги насърчи да изграждат добри навици още от ранна възраст. В продължение на пет дни малките бургазлии ще участват в тематични занимания, игри и различни активности, свързани със здравословното хранене и начина на живот.

Всеки ден ще има своя „суперсила“. Така например на 12 октомври децата ще откриват „Суперхрани за супергерои!“, на 13 октомври ще разберат повече за полезните напитки в деня „Суперсила в чаша – полезните напитки!“, а на 14 октомври ще се запознаят с „Есенна енергия – вкусни дарове от природата“.

15 октомври ще бъде посветен на „Мисия „Здраве“ – здравословните навици всеки ден“, с която децата ще си припомнят, че здравословният начин на живот е съставен от малки, но важни ежедневни действия.

Големият финал ще бъде супергеройско шествие по „Богориди“. Кулминацията на Седмицата ще бъде на 16 октомври, когато децата ще излязат извън детските градини, за да покажат своите любими полезни храни и суперсили.

Под надслов „С полезни храни, супергерои сме ние добри!“ ще се проведе празнично шествие, в което всяка детска градина може да участва с до 30 деца, придружени от родител.

Малките участници могат да се облекат като своя любим полезен хранителен продукт – ябълка, морков, броколи, ягода или друга любима „суперхрана“. Родителите също са поканени да се включат с тематични костюми.

Сборният пункт е в 16:30 часа пред сградата на Община Бургас, а шествието започва в 17:00 часа. То ще премине по емблематичния булевард „Алеко Богориди“ и ще достигне до терасата на Културен център „Морско казино“.

Там децата ще се включат в общ флашмоб, а всички детски градини ще получат грамоти за своето участие в Седмицата на здравословното хранене.

Специално изработените винили с послания от инициативата ще бъдат изложени на определено място в Морската градина, за да продължат да напомнят на бургазлии за значението на полезното хранене и активния и здравословен начин на живот.

С инициативата Община Бургас отново поставя акцент върху възпитаването на здравословни навици още в ранна детска възраст. Посланието е просто – полезната храна може да бъде вкусна, забавна и интересна, а здравословният избор може да се превърне в истинско приключение.

Нека заедно покажем на малките бургазлии, че здравословното хранене не е задължение, а суперсила – за повече здраве, енергия и добро настроение всеки ден!