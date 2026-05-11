Хантавирусът отново привлече вниманието на световните медии, след като бяха регистрирани случаи сред пасажери на кораб. Според доц. д-р Трифон Вълков от СБАЛИБП “Проф. Иван Киров” обаче опасенията от повторение на сценарий, подобен на пандемията от COVID-19, са напълно неоснователни.

"Такъв сценарий по никакъв начин не може да се случи. Това е абсолютно изключено и причината е в самата природа и биология на двата вируса. Те са абсолютно несравними един с друг", обясни той пред БНТ.

По думите му конкретният вариант на хантавируса, установен сред пасажерите, е единственият, за който има данни, че може да се предава от човек на човек, но само при много близък контакт.

"Тук говорим за изключително плътен и много близък контакт – между съпрузи, родители и деца, когато има обмен на биологични течности. Това няма нищо общо с начина, по който се разпространяват коронавирусът, грипът или морбили", поясни доц. Вълков.

Той уточни, че основният източник на заразата остават мишевидните гризачи. "Най-добрият начин за разпространение на тази инфекция е при контакт с биологични секрети от тези гризачи – урина, фекалии или слюнка. Това може да стане чрез замърсени храни, вода или предмети."

Инфекционистът предупреди, че заболяването може да протече изключително тежко. "Този вариант е в състояние да генерира най-тежката клинична форма – така наречения кардиопулмонален синдром. Това е най-тежката и бързо развиваща се форма на дихателна недостатъчност, която може да доведе до фатален край само за часове или дни", посочи той.

Според данните смъртността при тази форма достига между 25 и 40%. Симптомите в началото често наподобяват грип.

"Висока температура, силни мускулни и ставни болки, главоболие, гадене, повръщане, болки в корема и диария – това са първите симптоми. Те трудно могат да бъдат свързани с хантавирус, ако не се мисли в тази посока", обясни доц. Вълков.

По думите му карантинните мерки при контактните лица са стандартни и вече са доказали ефективността си. Той припомни епидемията от хантавирус в Аржентина през 2018 г., когато ограничаването на контактите и използването на лични предпазни средства са спрели разпространението на инфекцията.

"Не говорим за непознат вирус. Хантавирусите са описани още през 1943 година. Това не е нова инфекция и няма потенциала за масово разпространение, какъвто имат други респираторни вируси", подчерта специалистът.

Доц. Вълков беше категоричен, че при преболедуване организмът изгражда дълготраен имунитет. "Не говорим за безсимптомно носителство. Веднъж преболедувал, човек се излекува дефинитивно и изгражда продължителен имунитет", каза той.

Инфекционистът насочи вниманието към друга тревожна тенденция у нас – увеличаването на случаите на морбили. "Това, което наистина ме притеснява, не е хантавирусът, който е на километри от нас, а че продължават да растат случаите на морбили в страната", предупреди той.

По думите му голяма част от хоспитализираните деца са неваксинирани.