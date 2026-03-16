Легионерската болест не се предава от човек на човек, но може да протече като тежка пневмония и да бъде опасна за възрастните хора. Възможно е много висока температура - понякога може дори да се получи гърч от нея.

Това обясни в ефира на БНТ проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, по повод регистрираните случаи на заболяването у нас.

Повод за коментара му е фатален случай вследствие на легионерска болест през миналата седмица. По официални данни за миналата година у нас са регистрирани поне 17 заболели от инфекцията.

Експертът обясни, че микроорганизмът, който причинява заболяването, е открит сравнително късно - през 1977 година.“

По думите му бактерията се развива във водна среда и може да се разпространява чрез аерозоли, например при използване на душ или климатични инсталации.

Кантарджиев обясни, че легионелата се размножава в едноклетъчни микроорганизми във водата, което затруднява унищожаването ѝ.

„Когато легионелите или други микроби са в протозой, не им действа хлора при хлориране на водата за обезразяване.“

„Затова филтрирането на водата е много важно, за да не се населява водопроводната мрежа на старите сгради.“

Професорът даде и практичен съвет как хората могат да намалят риска от заразяване.

„Затова съм казвал - не е ли пускано известно време, както казвате, първо пускаш душа, пускаш чешмата, пускаш вентилацията, и бягаш известно време.“

По думите му така рискът от заразяване намалява значително.