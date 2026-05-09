На 9 май православната църква почита летния Никулден. Църквата отбелязва и пренасянето на мощите на свети Николай Мирликийски чудотворец в италианския град Бари.

На 9 май православната църква отбелязва пренасянето на мощите на свети Николай Мирликийски чудотворец в италианския град Бари. През 1077 г. град Мира в Мала Азия е завладян от селджукските турци.

Според историята самият светецът се явил на сън на свещеник от Бари и му разпоредил да пренесе мощите му в своя град, където живеело компактно гръцко население.

Това станало на 9 май 1087 година.

През 1139 година в Бари е построен храм, посветен на свети Никола, където и до днес почиват светите мощи.

Народът нарича този празник – Летен Никулден или Летни св. Никола. Празникът се отбелязва още от 1087 година.

Според традициите на този ден не трябва да се работи, за да не се разгневи светецът и да накаже хората с природни бедствия. В някои региони празникът се нарича още Сухи Св. Никола и се прави молебен за дъжд.

Богомолците носят икони и водени от свещеника обхождат нивите с песни. Прави се водосвет на свещени дървета, на извори и кладенци. Накрая в селото се прави курбан за Св. Никола.

На Летен Никулден, както и на други пролетни празници, се изпълнява и друг старинен ритуал за дъжд – Пеперуда. Момите избират едно малко момиченце, което трябва да е сираче, и го наричат „пеперуда”.

Хората вярват, че с молбите и плача си сирачето ще трогне небесата и те ще изпратят дъжд.



На 9 май почитаме светецът с една от най-необикновените съдби. Той се казва Свети Христофор, а неговото име в превод означава “който носи Христос”. Родил се в Мала Азия, в гр. Ликия с името Репрев. След като получил Свето кръщение, получил името Христофор. Свети Христофор бил честолюбив и имал изключително силно развито чувство за справедливост.



Свети Христофор с лице на звяр, за да не се поддава на човешките съблазни За да се опази от пошлостта на живота и от хорските пороци, Свети Христофор пожелал Господ да му даде лице на звяр, с което да замени красивото лице на праведния момък. По този начин е изобразяван в иконографията. Другият начин е като мъж, който носи на рамо малко момче. Това всъщност е Иисус Христос. Има легенда, която разказва, че Свети Христофор, който бил невероятно силен и смел, искал да служи на най-силния господар.



Затова отишъл на брега на една река и започнал да пренася хората от единия на другия бряг. Сред преминаващите се оказал и Сатаната, но Свети Христофор бързо го пренесъл на другия бряг. После дошло едно малко момче, което помолило за помощ. Малко момче, но и самият Свети Христофор не очаквал, че когато го вдигнал, то тежало повече от всички преди него.



Когато запитал детето защо е толкова тежко, то му отговорило, че товарът на целия сват тежи на неговите малки плещи. Години по-късно ние разбираме, че най-важната мисия в живота на Младенеца е да спаси човечеството от всички натрупани грехове чрез Разпятието. Свети Христофор е покровител на всички шофьори, моряци, летци и на всички, които много пътуват.



Имен ден празнуват Христофор, Фори, Форьо и Христофорка.