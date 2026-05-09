Дизелът е поскъпнал с близо 50%, а бензинът също отчита значително увеличение. За първи път се наблюдава ръст при всички основни стоки и услуги, заяви председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов.

По думите му годишната инфлация за април надхвърля 7%, което е най-високото ниво през последните години. „По-високи стойности сме регистрирали единствено през 2022 г.“, уточни той в сутрешния блок на NOVA.

Атанасов посочи, че текущото увеличение от 7,1% е повлияно основно от напрежението в Близкия изток и поскъпването на транспорта.

Сериозни ценови скокове се отчитат и в други сектори – ветеринарните услуги са поскъпнали с около 20%, а ресторантите с около 10%. Единствената по-стабилна група остават облеклото и обувките, където няма съществена промяна в цените.

Председателят на НСИ посочи две основни причини за инфлационния натиск – нарастващите разходи за производство и по-високите доходи, които стимулират потреблението.

Въпреки ръста на цените, доц. Атанасов отбеляза, че доходите на населението растат по-бързо от инфлацията. „Увеличението на доходите е над 12% за последната година, което изпреварва поскъпването“, подчерта той.

Той допълни, че българите все по-често избират по-скъпи туристически услуги. Над половината от хотелите, които ползват у нас, са с 4 и 5 звезди, а пътуванията до Египет и Тунис вече са масово достъпни, а не екзотика.

Доц. Атанасов коментира и демографската картина в страната. Смъртността остава висока – около 100 хиляди починали за година, при едва 50 хиляди новородени.

Положителна тенденция се наблюдава при миграцията. През последните години повече хора се заселват в България, отколкото я напускат. Основните групи са граждани от Турция и Украйна, както и завръщащи се българи от Германия, което забавя темпа на демографския спад.