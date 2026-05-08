Финансистът Светлин Танчев предупреди, че държавата върви към "дългова спирала" заради увеличаващите се разходи и дефицита в бюджета. Според него икономическата среда не се подобрява с повече регулации и държавна намеса, а с по-свободен пазар и реални стимули за бизнеса.

"Устроен съм да дам кредит на доверие. Това, което виждам като действия, кара очакванията ми да бъдат песимистични. Пазарна среда не се поправя с допълнителни мерки и законодателни инициативи, а когато се махат регулаторни мерки и ролята на държавата в икономиката е по-малка. Виждаме, че приходите в държавата са се увеличили, но разходите са се увеличили с още по-големи проценти, от които 8,6% са само пенсии. Бюджетът продължава да е дефицит и стигаме рекордни нива", заяви той в "Денят ON AIR".

Дефицитът надхвърля маастрихтските критерии

По думите му според данните от вчера дефицитът е 4%, докато по маастрихтските критерии трябва да се поддържа до 3%.

"Всяка година с гласуването на бюджета се гласува дълг, който може да се изтегли. За последния бюджет бяха 16 млрд. За съжаление, начинът, по който разходваме средствата, ни води към дългова спирала. Инвестираме в заплати, издръжки на министерства. Не че не са важни, но по този начин, взимайки заеми и финансирайки заплати, това няма да доведе до по-добра икономическа среда", допълни Танчев пред Bulgaria ON AIR.

Финансистът е категоричен, че именно бизнесът е този, който повишава заплатите и носи приходи в държавния бюджет.

Инфлацията у нас изпреварва средните нива в ЕС

Танчев посочи още, че инфлацията в България през първото тримесечие значително изпреварва средните нива в Европейския съюз.

"Светът е доста ликвиден в момента. Лесните пари са опасност за развиващите се икономики. Нямам против да се взимат пари, ако завъртят по-голяма печалба. Има дисбаланс при заплащането на администрацията. Имаше и данни, че 2/3 от българите са облагодетелствани от ТЕЛК", коментира той.

"Това, което чух от финансовия министър, е притеснително, защото трябва да го притеснява и 1% дефицит. Съветвам управляващите да не мислят, че бизнеса могат с пръчката да го нахокат. Някои бизнеси могат дори да затворят и да напуснат държавата", добави Танчев.