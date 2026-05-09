Общо 630 820 евро са събрани от билети и дарения след благотворителния концерт на фондация „Лили Иванова“ в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България (САБ). Това бе съобщено в края на събитието, състояло се на 8 май в изпълнената до краен предел зала „Арена 8888 София“, видя репортер на БТА.

„Не може да си представите колко се вълнувам. Аз съм тук като гаранция, че средствата, събрани след този концерт, ще бъдат използвани с изключително строг финансов контрол и ще стигнат по разпределение там, където е необходимо. Купувайки си билет тази вечер, вие дарявате живот на наш колега“, каза председателят на САБ Христо Мутафчиев.

Той благодари на Лили Иванова, „която цял живот дарява музика на обикновения българин“: „Тази вечер преживяваме нещо уникално. Това се случва тук, сега и само за един единствен път. Вие сте привилегировани, приятели. И наистина след такава вечер животът става по-красив. Не мога да не ви изпея и аз нещо“, каза Мутафчиев и запя What a Wonderful World от репертоара на Луис Армстронг.

ЛИЛИ – В ТЕЗИ ЧЕТИРИ БУКВИ СЪБИРАМЕ ЦЯЛАТА СИ ОБИЧ

Държавният глава Илияна Йотова, патрон на събитието, произнесе кратко слово, което неколкократно бе прекъсвано от аплодисменти.

„Добър вечер, Лили. Ще си позволя да се обърна така към Вас, защото така Ви наричат милиони хора в България и милиони хора извън България, които познават Вашето творчество. Защото в тези четири букви събираме цялата си обич“, каза тя.

„Тази вечер времето отново спря. Спря да се заслуша в следните думи – за времето и затова как няма нищо по-лесно от това да счупиш едно човешко сърце. Изпя ги нашата Лили. В историята на културата има личности, които са прекрасни артисти, но те в един момент престават да бъдат само артисти и се превръщат в символи. Нашата Лили е символът на България“, каза Йотова..

„Някои хора времето ги променя. Някои, за съжаление, даже ги огъва. Някои дори им задава въпроса дали самите те не са се отдалечили от себе си. Но има и такива, като тази малка крехка жена с най-омагьосващия глас на планетата, за която времето не означава нищо“, продължи президентът.

По думите ѝ на 8 май вечерта се е случило чудо: „Тези невероятни таланти отвориха душа и сърце в името на хората, които са в беда, които имат нужда от помощ. Те показаха, че изкуството е още по-велико, когато има кауза. Показаха ни, че нито един творец не може да бъде оставен сам, когато е в нужда, и когато угаснат прожекторите на сцената. Показаха, че сцената е не само място за слава, но и за човещина, за човешка солидарност“.

„Скъпа Лили, ти си от хората, а сигурно и единствената, която не можеш да влезеш във времето, защото превърна времето в твое отражение“, каза още Илияна Йотова.

ДРУГИТЕ ЗА ЛИЛИ

Концертът бе с участието на някои от най-големите имена в българската забавна музика. Всички те пяха с оркестъра на Националния музикален театър, с диригент Димитър Косев, както и с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и LaTiDa. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.

Началото на вечерта поставиха братя Аргирови с „И замирисва на море“, а към тях на сцената по-късно се присъедини Тони Димитрова, която нарече Лили Иванова „чудото“. Братя Аргирови споделиха: „Радваме се, че тази вечер сме заедно. Благодарим на фондация „Лили Иванова“ за поканата. За нас е огромна чест.“

Преди изпълнението на „Лятна жълта рокля“, Веселин Маринов каза, че се чувства „привилегирован“ и „различен“: „Защото в компанията на най-видните български изпълнители съм част от един толкова човешки, толкова морален и в същото време грандиозен, и различен спектакъл, и то поканен лично от примата на българската популярна музика Лили Иванова, на която искам да изкажа моята огромна благодарност – за късмета, който имам тази вечер, да бъда тук, по този повод“.

Графа определи присъствието си в спектакъла като чест и подчерта взаимността, заедността и съпричастността, които вижда на сцената – качества, които според него са достойни за уважение.

Мария Илиева заяви, че когато хората са заедно, са много по-силни, и сподели, че за нея е удоволствие да застане рамо до рамо с толкова много артисти, „отворили сърцата си“ в подкрепа на здравния фонд към САБ. Тя благодари на „идейния двигател на този концерт“ – Лили Иванова, както и на публиката, която „осмисля този акт на благородство“.

„Музиката има много лица. Музиката има много гласове, но най-важното, е че въпреки своята различност, тя обединява. И днес ние доказахме колко сме силни, когато сме заедно“, каза Софи Маринова. Тя благодари на фондация „Лили Иванова“, че ни „събра заедно за тази благородна кауза“. „За никой не е тайна колко я обичам и колко ѝ се възхищавам. Затова благодаря, че ме покани да участвам в този концерт с толкова много колеги, приятели, звезди“, добави тя.

Миро благодари на публиката, че е отделила от най-ценното си – времето, за да бъдат всички заедно и да направят добро, а след това призова зрителите да аплодират човека до себе си.

Маргарита Хранова също благодари на присъстващите, че споделят каузата, както и на фондация „Лили Иванова“ за поканата.

Орлин Горанов благодари за любовта, която публиката е споделила по време на концерта, и изрази надежда каузата да бъде продължена и от по-младите поколения български изпълнители.

Михаела Маринова сподели, че за нея е „истинско удоволствие“ да бъде част от тази вечер, в която толкова много „души и сърца“ са се събрали в името на нещо „наистина изключително важно и красиво“. Това пълни душата и сърцето ми, затова благодаря, че сте тук сред нас, каза още тя.

Любо Киров подчерта, че няколко поколения български музиканти са се обединили в помощ на свои колеги в нужда. Той благодари на публиката, защото именно тя е направила тази вечер възможна, и определи концерта като „исторически момент“. Тази вечер ще остане в историята на българската музика, смята той.

Една от големите изненади на вечерта бе Васил Найденов, който представи „виртуален“ дует с Дими от „Сленг“ на песента „Мой свят“.

Акценти между изпълненията бяха специално изработени видеа с българска поезия, рецитирана от предимно млади български актьори, сред които Пламен Димов, Елеонора Иванова, Йордан Ръсин, Александър Хаджиангелов, Боян Арсов, Гринго-Богдан Григоров, Севар Иванов, Кирил Недков и др.

Финалът бе поставен от Лили Иванова, която изпя най-новата си песен „Счупено сърце“, а след нея – „Ветрове“. Кулминацията бе „Щурче“. На сцената излязоха всички участници от вечерта, които пееха ведно с публиката един от най-големите български поп хитове.