Днес Бургас посреща отново легендарното състезание Giro d’Italia,този път морския град ще даде начало колоездачната обиколка. Колоездачите ще стартират от площад “Тройката”.

На територията на Община Бургас колоната минава през следните улици и отсечки:

Ул. „Александровска”, бул „Иван Вазов”, ул „Цар Петър”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Одрин”, бул. „Струга”, бул. „Стефан Стамболов”, след което колоната преминава в посока Ветрен (изход от Бургас).

Ориентировъчни часове:

Бургас - официален старт - пл. „Тройката“ - 0 км - 11:55

Бургас - километър 0 (Северен обход) - 0 км - 12:05

Възел Магистрала Тракия - 4.3 км - 12:10

Изход Съдиево - 14.4 км - 12:23

Айтос - 21.9 км - 12:32

Карнобат - 45.6 км - 13:03

Лозенец - 67.9 - км13:31

Горно Александрово - 74 км - 13:39

Трапоклово - 77.2 - км13:43

Калояново - 89 км - 13:58

Вход Сливен - 91.8 - км14:01

Сливен - 100.4 - км14:13

Асенов мост - 108.6 км - 14:24

Проход Бяла - 116.3 км - 14:42

Бяла - 120.8 км - 14:48

Проход Вратник - 134.1 км - 15:07

Майско - 150.6 км - 15:28

Константин - 158.6 км - 15:38

Марян - 168.2 км - 15:50

Милковци - 174.7 км - 15:58

Миндя - 191.9 км - 16:19

Мерданя - 198.3 км - 16:27

Лясковец - 206.8 км - 16:38

Манастир Лясковец - 210.6 км - 16:46

Шереметя - 212.5 км - 16:49

Света Гора - 215.6 км - 16:52

Царевец - 218.9 км - 16:56

Велико Търново - ФИНАЛ - 221 км - 16:59

ЗА ФЕНОВЕТЕ

Специални шатри с оригинален мърч за феновете на Giro d’Italia ще бъде разположен в близост до старта в Бургас. Там ще откриете тениски, шапки, раници, бутилки за вода и други атрактивни предложения, които ще останат спомен от този исторически ден!

ЕКРАНИ

Община Бургас създава допълнително удобство и празнична атмосфера за бургазлиите и гостите на града, като осигурява екран с размери 4.50 х 2.50 метра пред сградата на общината.

На него ще бъдат излъчвани на живо етапите на Giro d’Italia на 8 и 9 май, предоставяйки още възможности за споделено преживяване и подкрепа към участниците. Община Бургас кани всички жители и гости на града да станат част от това вълнуващо преживяване и да споделят емоцията от Giro d’Italia на открито.

Цялата обиколка ще бъде излъчвана по Eurosport и HBO MAX.

Важна информация:

- Зоните около старта и финала са затворени за публиката

- Препоръчително е да се придвижвате пеша, защото улиците и паркингите около старта и финала на състезанието ще бъдат затворени.

Организаторите Ви напомнят:

Да не преминавате през колоездачното платно, особено преди старта и финала на състезанието

Да не оставяте висящи предмети, които могат да се закачат от колоездачите

Да не посягате към предмети на състезателите

Снимка: Giro d’italia