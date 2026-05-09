На 9 май Бургас е домакин на старта на втория етап от обиколката Giro d’Italia. Ето каква е временната организация на движение за този ден:

В интервала от 05:00 часа до 14:00 часа изцяло се затварят за движение следните булеварди и улици:

Бул. „Сан Стефано“ между ул. „Христо Ботев“ и бул. „Стефан Стамболов“;

Бул. „Стефан Стамболов“ между бул. „Сан Стефано и ул. „Ген. Гурко“;

Ул. „Александровска“ между бул. „Сан Стефано“ и ул. „Васил Левски“;

Ул. „Васил Левски“ между ул. „Александровска“ и бул. „Стефан Стамболов“;

Ул. „Пробуда“ между ул. „Александровска“ и бул. „Стефан Стамболов“;

Ул. „Македония“ между ул. „Александровска“ и бул. „Стефан Стамболов“;

Ул. „Цар Самуил“ между ул. „Александровска“ и бул. „Стефан Стамболов“;

Ул. „Славянска“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Михаил Лермонтов“;

Ул. „Михаил Лермонтов“ между ул. „Славянска“ и бул. „Алеко Богориди“;

Бул. „Алеко Богориди“ между ул. „Михаил Лермонтов“ и ул. „Александровска“;

Ул. „Александровска“ между бул. „Алеко Богориди“ и ул. „Сливница“;

Ул. „Сливница“ между ул. „Христо Ботев“ и пл. „Тройката“;

Ул. „Хан Аспарух“ между пл. „Тройката“ и ул. „Славянска“;

Ул. „Мара Гидик между ул. „Васил Априлов“ и ул. „Сливница“.

Ул. „Димитър Бракалов“ между ул. „Сердика“ и пл. „Тройката“ е затворена до 18:00 часа на 9 май.

Началото на втория етап Бургас - Велико Търново е в 11:55 часа от площад „Тройката“.

Трасето преминава по следните улици и булеварди: ул. „Александровска“, бул. „Иван Вазов“, ул. „Цар Петър“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Одрин“, ул. „Струга“, бул. „Стефан Стамболов“ в посока кв. Ветрен и гр. Айтос.

Считано от 09:00 часа на 9 май до преминаване на последният автомобил от съпътстващата колона по трасето, ще бъдат напълно затворени за движение следните булеварди и улици:

Бул. „Иван Вазов“ между ул. „Константин Фотинов“ и ул. „Уилям Гладстон“;

Ул. „Цар Петър“ между бул. „Иван Вазов“ и ул. „Фердинандова“;

Ул. „Христо Ботев“ между ул. „Фердинандова“ и бул. „Сан Стефано“;

Ул. „Одрин“ между ул. „Сан Стефано“ и кръгово кръстовище „Трапезица“;

Бул. „Тодор Александров – от надлез „Владимир Павлов“ до кръгово кръстовище „Трапезица“;

Бул. „Струга“ между кръгово кръстовище „Трапезица“ и бул. „Стефан Стамболов“;

Бул. „Стефан Стамболов“ между бул. „Струга“ и бул. „Транспортна“;

Път I-9 между ул. „Транспортна“ и път I-6 в посока кв. Ветрен и гр. Айтос.

Около 12:10 колоната преминава през кв. „Ветрен“, след което напуска пределите на община Бургас в направление Айтос-Сливен с крайна точка – Велико Търново.

На 09.05.2026 отново се очаква да бъдат затворени напълно или частично основни пътни артерии.

На 09.05.2026 г. от първите курсове за деня до 10:45 ч. следните линии ще минават по изменени маршрути:

Б1 и Б2

- от Изгрев и Славейков – без промяна на маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ - бул. „Демокрация“ – ул. „Булаир“ – Терминал Юг - продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера

- от Меден рудник – по маршрута Терминал Юг – ул. „Булаир“ – бул. „Демокрация“ – бул. „Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Тройката, Александровска, Стефан Стамболов

линии 3, 6, 32, Бургас – Българово , Бургас - Горица

- от Автогара Запад – бул. „Сан Стефано“ – ул. „Одрин“ – ул. „Струга“ – бул. „Стефан Стамболов“ - продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Оборище, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

- от Банево/ Рудник/ Драганово/ Българово / Горица – без промяна на маршрута до бул. „Стефан Стамболов“ – ул. „Струга“ – Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Оборище, Александровска, Шейново, Дебелт

№ 8

- от Автогара Запад – бул. „Мария Луиза“ – надлез „Индустриална“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

- от кв. Горно Езерово – без промяна на маршрута до надлез „Индустриална“ - бул. “Мария Луиза” – Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

На 09.05.2026 г. от 10:45 до 13:00 ч. отново се очаква да бъдат затворени напълно или частично основни пътни артерии.

За посочения период от време ще бъде въведена следната организация на движение в градския и междуселищен транспорт:

- линии № 9, № 11, № 12, № 3, № 6, № 32, Бургас - Българово няма да бъдат обслужвани

- след 10:45 ч. следните линии ще минават по изменени маршрути:

Б1

- от Изгрев –се движи без промяна на маршрута в к-с „Изгрев“ до ул. „Петко Задгорски“, след което продължава по ул. „Атанасовско езеро“, бул. „Димитър Димов“, ул. „24-ти пехотен черноморски полк“, бул. „Демокрация“, ул. „Булаир“, Терминал Юг и продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Никола Петков, Зорница, Стефан Стамболов, Александровска, Опера

- от Меден рудник – се движи без промяна по маршрута до Терминал Юг, след което продължава по ул. „Булаир“, бул. „Демокрация“, ул. „24-ти пехотен черноморски полк“, бул. „Димитър Димов“,ул. „Атанасовско езеро“, ул. „Петко Задгорски“ и продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Тройката, Александровска, Стефан Стамболов, Зорница, Никола Петков

Б2

- от Славейков – Автобусите се движат по ул. „Проф. Яким Якимов“, бул. „Транспортна“, ул. „Димитър Аврамов“, ул. „Георги Калоянчев“, ул. „Петко Задгорски“, ул. „Атанасовско езеро“, бул. „Димитър Димов“, ул. „24-ти пехотен черноморски полк“, бул. „Демокрация“, ул. „Булаир“, Терминал Юг и продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Янко Комитов, Антон Страшимиров, Тракия, Младост, Зорница, Стефан Стамболов, Александровска, Опера

- от Меден рудник – Автобусите се движат без промяна на маршрута до Терминал Юг, след което продължават по ул. „Булаир“, бул. „Демокрация“, ул. „24-ти пехотен черноморски полк“, бул. „Димитър Димов“, ул. „Атанасовско езеро“, бул. „Никола Петков“, ул. „Лазар Маджаров“, ул. „Янко Комитов“ до Терминал Славейков

Няма да се обслужват спирки: Тройката, Александровска, Стефан Стамболов, Зорница, Младост, Тракия, Антон Страшимиров, Янко Комитов

Б11

- от Изгрев– Автобусите се движат без промяна на маршрута до ул. „Петко Задгорски“, след което продължава по ул. „Атанасовско езеро“, бул. „Димитър Димов“,ул. „24-ти пехотен черноморски полк“, бул. „Демокрация“, ул. „Булаир“ - Терминал Юг и продължава по редовния маршрут

няма да се обслужват спирки: Никола Петков, Зорница, бл. 14, Зорница, Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Ген. Гурко

- от Меден рудник – автобусите се движат по маршрута без промяна до Терминал Юг, след което продължават по, ул. „Булаир“, бул. „Демокрация“, ул. „24-ти пехотен черноморски полк“, бул. „Димитър Димов“, ул. „Атанасовско езеро“, ул. „Петко Задгорски“, след което продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Ген. Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация, Зорница, Зорница, бл. 14,

Б12

- от Славейков – движат се по ул. „Проф. Яким Якимов“,вместо по бул „Стефан Стамболов“ продължава по бул. „Транспортна“, ул. „Димитър Аврамов“, бул. „ Никола Петков“, ул. „Атанасовско езеро“ , бул. „Димитър Димов“, ул. „24-ти пехотен черноморски полк“, бул. „Демокрация“, ул. „Булаир“, Терминал Юг, след което продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Тракия, Младост, Зорница, Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Ген. Гурко

- от Меден рудник – движат се без промяна на маршрута до Терминал Юг, след което продължава по ул. „Булаир“, бул. „Демокрация“, и продължава по ул. „24-ти пехотен черноморски полк“, бул. „Димитър Димов“, ул. „Атанасовско езеро“, бул. „Никола Петков“, ул. „Димитър Аврамов“, бул. „Транспортна“, ул. „Проф. Яким Якимов“, Терминал Славейков

Няма да се обслужват спирки: Ген. Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация, Зорница, Младост, Изгрев, бл. 3

15

- от Терминал Юг – Автобусите се движат по ул. „Булаир“, бул. „Демокрация“, продължава по ул. „24-ти пехотен черноморски полк“, бул. „Димитър Димов“, ул. „Атанасовско езеро“, ул. „Петко Задгорски“, бул. „Транспортна“ и продължава по редовния маршрут

няма да се обслужват спирки: Ген. Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация, Зорница, Младост, Изгрев, бл. 3

- от Сарафово – автобусите се движат без промяна на маршрута до бул. „Транспортна“, след което продължават по ул. „Петко Задгорски“, ул. „Атанасовско езеро“, бул. „Димитър Димов“, ул. „24-ти пехотен черноморски полк“, бул. „Демокрация“, ул. „Булаир“ до Терминал Юг

Няма да се обслужват спирки: Транспортна, Тракия, Младост, Зорница, Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Ген. Гурко

№ 8

- от Автогара Запад – Вместо по бул. „Сан Стефано“ автобусите ще се движат по бул. „Мария Луиза“, надлез „Индустриална“ и продължават по установения маршрут

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

- от кв. Горно Езерово – Движат се без промяна на маршрута до надлез „Индустриална“, продължават по бул. “Мария Луиза” до Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

7

- от Автогара Запад – Автобусите не преминават по бул. „Сан Стефано“ , а през ул. „Одрин“ продължават по маршрута

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Отец Паисий, Одрин

- от Долно Езерово – Движат се без промяна на маршрута до ул. „Одрин“, след което продължават директно към Автогара „Запад“

Няма да се обслужват спирки: Трапезица, Шейново, Дебелт

7А

- от Автогара Запад – Автобусите не преминават по бул.“Сан Стефано“ и ж.к. „Славейков“ , а през ул. „Одрин“, Терминал Славейков и продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Отец Паисий, Трапезица, Даме Груев, Лазар Маджаров, Славейков, бл. 9, Славейков, бл. 16, Славейков, бл. 30, Славейков, бл. 31

- от Лозово – Движат се без промяна на маршрута до Терминал „Славейков“ , продължава по ул. „Одрин“ – Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Славейков, бл. 31, Славейков, бл. 30, Славейков, бл. 16, Славейков, бл. 9, Даме Груев, Трапезица, Шейново, Дебелт

№ 5, № 16, № 18А

- от Автогара Запад Автобусите ще се движат по бул. „Мария Луиза“ – надлез „Индустриална“, след което продължават по редовните маршрути

няма да се обслужват спирки: Одрин, Трапезица, Шейново, Дебелт

- от Равна гора, Полски извор, Твърдица – Движат се без промяна на маршрута до надлез „Индустриална“, продължава по бул. Мария Луиза“ до Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Отец Паисий, Трапезица

ВАЖНО: Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки на градския транспорт по изменените маршрути

За удобство на бургазлии и гостите на града, в дните от 6 до 9 май Община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно.

От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на:

- Част от паркинга на „Метро“

- Част от паркинга на БИЛЛА Трапезица

На 8 и 9 май ще можете да пракирате безплатно на:

- Вторият етаж на мол „Гранд Плаза“

- паркингът на БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на:

- Ул. „Одрин“ (между „Трапезица“ и бензиостанция „Лукойл“)

- Бул. „Сан Стефано“ ( между бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Демокрация“)

На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува.

Паркингът на ул. „Гурко“ ще бъде използван от екипите на участниците. Затова източната му част ще бъде затворена от 1 до 9 май, като в този период няма да има почасово паркиране.

Достъп до паркинга ще имат само абонатите с активен абонамент в западната му част.