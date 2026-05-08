От 1 юли в Европейския съюз (ЕС) влизат в сила нови изисквания за безопасност при новите автомобили. Промените засягат всички новорегистрирани леки и лекотоварни превозни средства и включват две задължителни системи, които целят да намалят пътните инциденти и да подобрят реакцията на шофьорите при опасни ситуации.

Една от новостите е т.нар. „сигнал за необходимо спиране“ – усъвършенствана система, която се активира автоматично при рязко намаляване на скоростта над 50 км/ч. При внезапно спиране автомобилът подава светлинно предупреждение към колите зад него, за да намали риска от удар отзад.

Технологията работи изцяло автоматично чрез сензори, които отчитат силата и скоростта на спиране. Ако системата прецени, че ситуацията е рискова, аварийният сигнал се включва без намеса на водача. Новото изискване важи само за новите автомобили, а собствениците на вече регистрирани коли няма да бъдат задължени да монтират подобна система допълнително.

От юли задължителна става и системата ADDW за предупреждение при разсейване на водача. Тя използва камери и сензори, за да следи позицията на главата и погледа на шофьора. Ако вниманието бъде отклонено твърде дълго от пътя, автомобилът подава звуково и визуално предупреждение.

Системата се активира автоматично при всяко стартиране на автомобила. Макар при някои модели да може да бъде изключена, това трябва да се прави всеки път наново, а при много автомобили настройката е скрита в менютата на мултимедийната система.

Въпреки че новите технологии са създадени с цел да намалят катастрофите, част от шофьорите вече изразяват недоволство. Причината е, че някои системи реагират прекалено чувствително и подават сигнали дори при нормални действия като поглед към огледалото или проверка на съседната лента.

Според европейски данни значителна част от пътните инциденти са свързани с разсейване на водача. Именно затова ЕС постепенно въвежда все повече електронни асистенти, които да следят поведението зад волана и да предупреждават при потенциално опасни ситуации.