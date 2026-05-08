“Първият етап приключи. Благодаря ви, бяхте превъзходни домакини и зрители! Браво, Бургас! Утре е почивен ден и ще ви очаквам на площад “Тройката” и по трасето на обиколката!”. Това обяви кметът на Бургас Димитър Николов в края на изпълнения с емоции ден от първия етап на престижната колоездачна обиколка Giro d’italia, чийто финал беше в морския град.

“А тази вечер на техническата оперативка на италианския екип оценката е- “Bravi per l’organizzazione”!”, обяви още кметът Николов.

