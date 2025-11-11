За остойностяване и повишаване на цените на клиничните пътеки и на медицинските дейности като цяло настояват от Българския лекарски съюз (БЛС).

“Съобразно увеличението на Бюджета на НЗОК спрямо миналогодишния би могло да се говори за повишаване на цените на клиничните пътеки и процедури, което да бъде справедливо за всички”, коментира зам.-председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

“Всяка болница има свои правила, но те трябва да отразяват приноса на всеки - от медицинската сестра, санитаря до лекаря. Това смятам, че е справедливото. Има места, в които наистина съм чувал, че началниците на отделения взимат крайните решения. Това, разбира се, е отговорност на собственика и когато собственикът е държавата, тя трябва да се намеси и да не допуска такива неща. Защото не е редно някой в собственото си отделение да се чувства като феодал”, посочи медикът пред БНТ.

Д-р Маджаров смята, че е добре да се промени контролът над лечебните заведения.

“Явно е изгодно да можеш да получаваш финансиране при сегашния тип контрол. Вярвам, че ако контролът се промени и се въведат съвременни технологии за контролиране в реално време и заплащане спрямо европейски стандарти, няма да има толкова голям интерес към разкриване на болници”, подчерта той. И допълни, че в момента в страната има много легла за активно лечение, но не и за долекуване. “Към момента, членове на огромен брой семейства напускат работа, за да гледат свой близък, който е претърпял активно лечение. Това е дълг на здравеопазването към обществото, който ще доведе до по-голяма удовлетвореност”, изтъкна зам.-председателят на БЛС.

Той беше категоричен, че е нужно да се промени начинът за разходване на средства и да се започне да се плаща не само за преминал пациент, но и за резултати от оказаното лечение.

По думите му може да се помисли за въвеждането на допълнителна доброволна минимална вноска за здравно осигуряване, с която да се заплащат някои от новостите медицината.



