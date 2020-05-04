Грозна сцена в „Славейков”: Пиян обижда и обвинява продавачка в кражба, откриха липсващия му телефон под пейка

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снимка: интернет

Полицията арестува 43-годишен мъж от старозагорското село Медникарово с 2.12 промила алкохол след сигнал за откраднат телефон.
Случката се разиграла на 2-ри май около 18.30 ч., когато във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение за откраднат мобилен телефон в района пред търговски обект, разположен в бл. 44 в ж.к. “Славейков”. Установено е, че сигналът е подаден от 43-годишен мъж от старозагорското село Медникарово, който бил във видимо нетрезво състояние. Мъжът заявил, че телефонът е откраднат от 41-годишна бургазлийка, работеща в търговския обект. Жената обяснила, че след обиди и обвинения в кражба, 43-годишният мъж я блъснал с юмрук в гърдите. Междувременно мобилният телефон е открит под пейка в парк “Славейков” и донесен във Второ Районно управление – Бургас. Мъжът е задържан. По случая е образувано бързо производство.

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