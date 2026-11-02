С много емоции и знания, с още повече усмивки и разбира се – с мустаци, премина Movember Quiz 2026, организиран от Комплексен онкологичен център – Бургас, който се състоя тази вечер в Регионална библиотека „Пейо Яворов“. Каузата бе една – мъжкото здраве, което в центъра на вниманието в кампанията Movember.

В приятелското състезание с настроение и енергия се включиха отборите на Държавния университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Община Бургас и КОЦ. Въпросите бяха както свързани с човешкото тяло, така с развлекателни и любопитни факти в сферата на музиката, киното и... мустаците. Медиците-домакини бяха първи на темата за здравето, но отстъпиха в сферата на въпросите за забавление и се класираха трети. Втори бяха отбор от публиката и отборът на студентите. А призът отиде при представителите на Община Бургас.

Вечерта освен забавна, бе и полезна с лекция, изключително важна за информираността на всеки мъж, изнесена от онкологът д-р Теодор Попов. Той разгледа всички детайли от историческите данни, през симптомите и съвременната диагностика, до важността на профилактиката на карцинома на простатата.

Събитието тази вечер бе оригинален начин екипът на КОЦ-Бургас да каже, че профилактичният преглед не бива да се отлага, а спасява живот! „Нека не забравяме, че грижата за здравето не е слабост, а истинска сила.“, категорични са от здравното заведение, което е най-голямото в Югоизточна България за лечение на онкологично болни пациенти и обслужва хора както областите Бургас и Ямбол, така и от цялата страна.