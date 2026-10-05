Милиони източени средства от Здравната каса през УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив са причина за днешната мащабна полицейска операция в здравното заведение. До момента са задържани 10 души, начело с декана на Медицинския факултет проф. Мариела Генева-Попова.



Разследва се схема с фалшиви хоспитализации, която продължавала около 4 години. Сумата, с която е ощетен бюджетът на НЗОК, е около 4- 5 млн. евро. Не е изключено тя да нарасне, тъй като все още проверките продължават и броят на пациентите, за които е плащана медицинска помощ, без да е получавана, не е изяснен докрай. При всички случаи става въпрос за стотици, а може би и хиляди мними болни.



Икономическа полиция нахлу рано сутринта първо в Клиниката по ревматология, чийто шеф е задържаната впоследствие проф. д-р Мариела Генева-Попова. На място бяха и представители на Министерството на здравеопазването. Проверките продължиха и в Клиниката по нефрология. От двете места беше изнесено внушително количество документи. От болницата коментираха в началото на акцията, че нямат информация за какво става въпрос, но се притесняват за пациентите, които трябва да бъдат приети за лечение. Някои от тях бяха дошли от други населени места, но така и не стигнаха до прегледи. А на тези, които вече са хоспитализирани, било наредено да не напускат стаите си.



От Медицинския университет в Пловдив, на чиято територия са двете проверявани клиники, изрично обясниха, че няма връзка между извършените действия и дейността на вуза.



На този етап няма официална информация нито от МВР, нито от прокуратурата за днешната акция в УМБАЛ "Св. Георги"