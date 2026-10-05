Проф. д-р Мариела Генева-Попова е сред задържаните 10 души при акцията на Икономическа полиция в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, съобщава 24 часа.



Повече от шест часа униформени са на територията на лечебното заведение в базата на бул. "Васил Априлов". С тях са и проверяващи от Здравното министерство. Според запознати става въпрос за източване на средства от Здравната каса.



Проф. Генева е декан на Медицинския факултет и началник на Клиниката по ревматология. Точно оттам стартира операцията тази сутрин в 8 часа, където нахлуха полицаи, а след това се прехвърлиха и в Клиниката по нефрология.



Пациенти и лекари наблюдаваха с изумление разследващите. Някои бяха дошли на прегледи от населени места извън Пловдив, но не бяха допуснати. На лежащо болните в двете клиники е било разпоредено да не напускат сградите.



Акцията е безпрецедентна, подобна не е имало досега в най-голямото лечебно заведение у нас, откъдето минават стотици милиони евра.