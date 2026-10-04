Нова схема за онлайн измама се разпространява в България, като този път престъпниците примамват жертвите с обещание за 200 евро помощ от ООН. За да изглежда достоверно, съобщението се изпраща не от непознат номер, а от профил на човек, когото получателят познава. Схемата започва с неразрешено превземане на чужд акаунт в популярно приложение за съобщения. След като получат достъп до профила, измамниците използват доверието към неговия собственик и изпращат съобщения до групите, в които той участва.

В текста се твърди, че всички български граждани могат да получат социална помощ от ООН в размер на 200 евро. Обещава се парите да бъдат преведени само за около 30 минути, а за да изглежда историята още по-убедително, подателят твърди, че самият той вече е получил сумата.

Към съобщението има линк, който уж води към информация за получаването на средствата. Именно той е капанът. При отварянето му потребителят може да бъде подканен да въведе лична информация, данни за банкова карта или други чувствителни сведения, които след това могат да бъдат използвани за кражба на пари или самоличност. Хората може да бъдат излъгани чрез тази схема, защото виждат името и профилната снимка на свой познат. Това създава усещане за сигурност.