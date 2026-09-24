Прокурорският син Васил Михайлов е издирван в Гърция заради участие в престъпна група за грабежи. Това става ясно от съобщение на Окръжната прокуратура в Кюстендил, която е внесла искане в съда по молба на колегите им от Апелативната прокуратура - Тракия в южната ни съседка.



Той се търси заради разследване на следовател от Кавала. Престъплението, за което е заподозрян е въоръжен грабеж и нанасяне на тежка телесна повреда. Според законодателството в Гърция това се наказва с доживотен затвор.



Васил Михайлов е осъден у нас за побои, закани с убийство, хулиганство. Едно от наказанията му е влязло в сила. Той беше издирван месеци наред. Укриваше се заради разследване срещу него у нас за отвличане и изнудване на мъж от Перник. Докато беше в неизвестност публикува и клипове в ютюб, на които разказа своята версия.



Арестуваха го на 22 май т.г. при операция на ГДБОП в София. Предполага се, че докато се е криел е бил и в Гърция, където е извършил грабежа, за който го издирват. Дали Васил Михайлов ще бъде предаден в Гърция зависи от съда. У нас още има висящи дела срещу него. В такива случаи магистратите отказват екстрадиция, докато не приключат съдебните процеси в България. Сега той е в затвора в Бобов дол.