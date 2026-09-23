Нови подробности разкриват как се е стигнало до тежката катастрофа на Подбалканския път между село Тулово и разклона за Мъглиж, при която загинаха трима души, пише Dir.bg.

Според информация на казанлъшката Press TV 40-годишният мъж, управлявал единия автомобил при челния сблъсък, е бил наркозависим и е пътувал заедно с баща си към специализираната психиатрична болница в Раднево.

Първоначално зад волана на „Форд“-а бил бащата. Той трябвало да заведе 40-годишния си син в лечебното заведение заради зависимостта му и честите прояви на неадекватно поведение.

По време на пътуването обаче между двамата избухнал скандал.

Изхвърлил баща си от автомобила в движение

Според разкази на очевидци ситуацията ескалирала внезапно. Докато автомобилът бил в движение, синът се нахвърлил върху баща си, избутал го от шофьорското място и го изхвърлил от колата, след което сам поел управлението.

Бащата успял да се вкопчи във вратата на автомобила и бил влачен близо два километра. В крайна сметка паднал на пътното платно и останал в района на разклона за Мъглиж.

Мъжът е оцелял и е получил сравнително леки травми. Оказана му е медицинска помощ в Спешния център в Казанлък.

Синът продължил по пътя с автомобила.

Изпреварване завършило с три жертви

Малко по-късно 40-годишният водач предприел изпреварване на автомобил пред него. При маневрата „Форд“-ът се ударил челно в движещо се в насрещната лента „Субару“.

В „Субару“-то пътували майка и дъщеря от Шипка.

При жестокия сблъсък на място загинали и тримата – 40-годишният водач на „Форд“-а и двете жени в другия автомобил.

Жертвите от Шипка са 84-годишната Парашкева Буюклиева и нейната 65-годишна дъщеря Милена.

Трагедията е още по-тежка, защото двете се прибирали у дома, след като само около час по-рано възрастната жена била изписана след лечение в болница в Стара Загора.

Шипка потъна в траур

Кметът на Шипка Василка Панайотова обяви тридневен официален траур в памет на майката и дъщерята.

„Приятели, днес град Шипка потъна в тишина и скръб. Една нелепа, брутална и трагична катастрофа отне в един миг живота на две прекрасни жени от нашата общност – майка и дъщеря, Парашкева и Милена Буюклиеви“, написа Панайотова в официалната страница на Община Шипка във Facebook.

По думите ѝ трите дни на траур не трябва да останат единствено време за споделена мъка.

„Нека този траур бъде силна, оглушителна камбана! Камбана, която да събуди съвестта ни и да отекне в цялото ни общество“, призова кметът.

Панайотова настоя и за много по-твърди мерки срещу безотговорността на пътя.

„Като кмет на град Шипка и като човек призовавам за пълна и денонощна обществена непримиримост. Обръщам се към институциите за незабавни, драстични законодателни промени, безкомпромисен контрол и максимални присъди“, заяви тя.

Кметът призова и гражданите да не остават безучастни, когато станат свидетели на опасно и безотговорно поведение.

Разследването продължава

Огледът на мястото на катастрофата продължи с часове. Малко преди 17 часа участъкът беше отворен за движение.

Разследването трябва да установи окончателно всички обстоятелства около трагедията.

Черният ден по българските пътища обаче не приключи с този инцидент. По-малко от два часа след катастрофата на Подбалканския път друга трагедия се разигра на изхода на Котел в посока Омуртаг. При нов челен сблъсък живота си загуби семейство.