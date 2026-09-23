Нови подробности разкриват как се е стигнало до тежката катастрофа на Подбалканския път между село Тулово и разклона за Мъглиж, при която загинаха трима души, пише Dir.bg.
Според информация на казанлъшката Press TV 40-годишният мъж, управлявал единия автомобил при челния сблъсък, е бил наркозависим и е пътувал заедно с баща си към специализираната психиатрична болница в Раднево.
Първоначално зад волана на „Форд“-а бил бащата. Той трябвало да заведе 40-годишния си син в лечебното заведение заради зависимостта му и честите прояви на неадекватно поведение.
По време на пътуването обаче между двамата избухнал скандал.
Изхвърлил баща си от автомобила в движение
Според разкази на очевидци ситуацията ескалирала внезапно. Докато автомобилът бил в движение, синът се нахвърлил върху баща си, избутал го от шофьорското място и го изхвърлил от колата, след което сам поел управлението.
Бащата успял да се вкопчи във вратата на автомобила и бил влачен близо два километра. В крайна сметка паднал на пътното платно и останал в района на разклона за Мъглиж.
Мъжът е оцелял и е получил сравнително леки травми. Оказана му е медицинска помощ в Спешния център в Казанлък.
Синът продължил по пътя с автомобила.
Изпреварване завършило с три жертви
Малко по-късно 40-годишният водач предприел изпреварване на автомобил пред него. При маневрата „Форд“-ът се ударил челно в движещо се в насрещната лента „Субару“.
В „Субару“-то пътували майка и дъщеря от Шипка.
При жестокия сблъсък на място загинали и тримата – 40-годишният водач на „Форд“-а и двете жени в другия автомобил.
Жертвите от Шипка са 84-годишната Парашкева Буюклиева и нейната 65-годишна дъщеря Милена.
Трагедията е още по-тежка, защото двете се прибирали у дома, след като само около час по-рано възрастната жена била изписана след лечение в болница в Стара Загора.
Шипка потъна в траур
Кметът на Шипка Василка Панайотова обяви тридневен официален траур в памет на майката и дъщерята.
„Приятели, днес град Шипка потъна в тишина и скръб. Една нелепа, брутална и трагична катастрофа отне в един миг живота на две прекрасни жени от нашата общност – майка и дъщеря, Парашкева и Милена Буюклиеви“, написа Панайотова в официалната страница на Община Шипка във Facebook.
По думите ѝ трите дни на траур не трябва да останат единствено време за споделена мъка.
„Нека този траур бъде силна, оглушителна камбана! Камбана, която да събуди съвестта ни и да отекне в цялото ни общество“, призова кметът.
Панайотова настоя и за много по-твърди мерки срещу безотговорността на пътя.
„Като кмет на град Шипка и като човек призовавам за пълна и денонощна обществена непримиримост. Обръщам се към институциите за незабавни, драстични законодателни промени, безкомпромисен контрол и максимални присъди“, заяви тя.
Кметът призова и гражданите да не остават безучастни, когато станат свидетели на опасно и безотговорно поведение.
Разследването продължава
Огледът на мястото на катастрофата продължи с часове. Малко преди 17 часа участъкът беше отворен за движение.
Разследването трябва да установи окончателно всички обстоятелства около трагедията.
Черният ден по българските пътища обаче не приключи с този инцидент. По-малко от два часа след катастрофата на Подбалканския път друга трагедия се разигра на изхода на Котел в посока Омуртаг. При нов челен сблъсък живота си загуби семейство.
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