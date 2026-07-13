Цунами от недоволство се надига сред бизнеса в последните седмици - заради огромно забавяне в работата на Търговския регистър. Потърпевши - мениджъри и юристи на фирми, споделят горчивия си личен опит в социалните мрежи:

"Регистрация на ново търговско дружество, която по закон трябва да стане до 24 часа, сега отнема средно по една седмица. Не знам какво се случва, но е абсолютно скандално!".

"Проста продажба на дялове, увеличение на капитал и пр. траят вече по 10-тина дни за финализиране. Не си спомням последните 3-4-5 години да е имало такова грубо погазване на сроковете."

"Заявления се бавят с по две седмици, а вместо да се дават указания за отстраняване на нередовности, се постановяват директни откази, тъй като тридневният срок за произнасяне е изтекъл. Значителна част от тези откази впоследствие се отменят от съда, но кой може да си позволи да чака…"

"Мое запитване от месец май си остана неразгледано - беше ми обяснено, че е било разпределено на длъжностно лице по регистрацията, което междувременно е напуснало", разказва друг потърпевш.

И още: "Зациклянето в ТР води до други верижни забавяния - напр. правиш залог на предприятие, чакаш 9 дни, после и вторичните вписвания и около 15 дни не може да усвоиш банков кредит."

Заради "опашките" се постановят откази дори при лесно отстраними технически пропуски - като неточност в платена такса", обяснява известният адвокат Виктор Токушев на страницата си във "Фейсбук". Юристът напомня, че "зад всяко забавено вписване стои реален бизнес, който чака и губи - например сделка, която не може да се приключи навреме. Или прехвърляне на дялове, което не може да бъде предвидено колко време ще отнеме на клиента. Или нещо съвсем елементарно - не може да се свика редовно общо събрание на акционерно дружество, защото докато агенцията стигне да разгледа и обяви поканата, вече ги няма изискуемите 30 дни до насрочената дата. Един пропуснат срок за обявяване — и цялото събрание пада, със свикването се започва отначало, а корпоративните решения, които зависят от него, увисват", посочва Токушев.

От Агенцията по вписванията изтъкват "обективни причини" за неспазването на сроковете и виртуалните опашки. В момента тече обичайната кампания за подаване на годишните финансови отчети (ГФО). Става дума за близо милион фирми, които трябва да подадат своя ГФО. Срокът е 30 септември. Предприятия, които не са работили през 2025 г., също имат задължение - до 30 юни трябваше да предадат декларации за липса на дейност.

Има обаче нещо, което тази година създава безпрецедентна допълнителна натовареност и за бизнеса, и за работещите в Търговския регистър. Това е задължението за превалутиране на капитала на фирмите от лева в евро заради въвеждането на единната европейска валута. Фирмите научиха от медиите, че трябва да свикат събрания, да преизчислят дяловете на съдружниците в евро и да внесат документите в Търговския регистър. Срокът е до края на 2026 г.

Въвеждането на еврото и необходимостта от превалутиране на капитала на дружествата доведе до рязко увеличаване на броя на заявленията за вписване. Наред с тях ежедневно се подават и хиляди заявления за други промени – смяна на управител, прехвърляне на дружествени дялове, промяна на седалище и адрес на управление, обявяване на годишни финансови отчети и др. При такъв обем работа е напълно нормално обработката на заявленията да отнема повече време от обичайното, казват от Агенцията по вписванията, като признават, че забавянето е "средно четири дни".

Към това се прибавят текучество и недостиг на персонал. От 119 щатни бройки са заети само 60, липсват кадри на ръководни длъжности, установи министърът на правосъдието Николай Найденов. Той обяви, че ще предложи удължаване на срока за внасяне на документи за превалутиране на капитала. Новото ръководство на Агенцията по вписванията планира среща с адвокатска колегия, за да набележат мерки за подобряване на работата и за наваксване на закъсненията.