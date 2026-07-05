Моторист загина край плевенското село Гривица, съобщи старши експерт Мариана Цветкова от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Плевен.

Цветкова уточни, че сигналът за пътнотранспортно произшествие в района на авиоотряд "Гривица", на главен път I-3 Бяла – Ботевград, е постъпил в 11:29 ч. Незабавно към мястото са се отправили полицейски екипи. Там те извършват оглед и установяват, че моторист, роден през 1960 г., се е блъснал в предната лява част, който е спрял в опит да направи обратен завой.

Вследствие на удара мотоциклетистът е загинал на място. Други пострадали няма.





Временно е ограничено движението по пътя в района на село Гривица. Създаден е обходен маршрут: Гривица – Згалево – Пордим – път I-3 и обратно.

По последна информация движението е възстановено частично, като се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Процесуално-следствените действия продължават.

Това е вторият смъртен случай при пътнотранспортно произшествие в Плевенско за последните дни. В Кнежа жена загуби живота си, след като беше блъсната на пешеходна пътека.

За последното денонощие в страната при 33 катастрофи са пострадали 37 души.