Две бунгала са изгорели при пожар в близост до плажната ивица край Черноморец, съобщи за БТА директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Бургас старши комисар Николай Николаев.

По първоначална информация огънят е тръгнал от кухнята на едното бунгало. Пожарът е обхванал постройката с четири-пет стаи, след което се е разпространил и към съседното бунгало. По време на инцидента туристите, които са били настанени в бунгалата, са се намирали на плажа. Няма пострадали, уточни ст. комисар Николаев.

Сигналът за пожара е подаден около 15: 15 часа. Огънят е локализиран и потушен от три екипа на пожарната. Към момента директорът на пожарната в Бургас ст. комисар Николаев е на мястото на пожара.