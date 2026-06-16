32-годишен мъж беше задържан от полицията, след като поян открадна общински камион и катастрофира на паркинга на автогарата в Слънчев бряг, съобщиха от полицията. Екшънът се разиграл към 20.50 часа вчера.



Товарният автомобил, марка "Ивеко", бил паркиран в несебърския квартал „Камелия“, а мъжът успял да вземе тайно ключовете за него и подкарал превозното средство. По пътя обаче изгубил контрол и се блъснал последователно в ограда и в паркиран лек автомобил „Фолксваген Голф“.



Пристигналите на място полицаи са тествали водача за алкохол,а дрегерът е отчел рекордните 3.52 промила.



Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая вече е образувано бързо производство.