„Ако имаш пари, можеш да си вземеш книжка в България.“ Това заяви пред бТВ Ангел Попов, експерт в Европейския център по транспортни политики, като разкри корупционни практики в системата за издаване на шофьорски документи.

Бившият шеф на КАТ-София Тенчо Тенев допълни, че 6000 свидетелства за управление са взети от българи в Германия и Чехия.

„Ако се провери, ще се види, че това са предимно роми без образование. И дотам е стигнала системата на корупция“,

коментира той.

Тенев призова вътрешния министър да „изчисти къщичката си“, особено началниците в „Пътна полиция“.

Според Попов в страната съществува „изпитен туризъм“.

„Обучаван си в София, а отиваш на изпит в Кюстендил, защото там ще се яви изпитващ, който е подготвен, че ще вземеш книжка. Това се случва във всички области“,

категоричен беше експертът.

Той постави и въпросите дали има автошколи без учебен център и инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), които са свързани с такива школи.