Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща. Това стана ясно на брифинг на и.ф. директор на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

"В петък вечерта колеги от Трето районно управление в хода на проведената полицейска операция констатираха случай, при който 15-годишно дете управлява лек автомобил, предоставен от родителите му. В автомобила са били майката и бащата, като бащата е бил видимо употребил алкохол. Взето е отношение по Закона за движение по пътищата от страна на колегите от „Пътна полиция“, бащата е санкциониран", посочи и.ф. директор на СДВР, цитиран от БНТ.

Повече от месец продължават ежедневни специализирани полицейски операции с цел противодействие на пътния травматизъм, посочи Пелтеков.

"Искам да уточня, че човешкият ресурс и техниката, която използваме за противодействие на пътния травматизъм по време на полицейските операции, са на видими места, както ще бъде и занапред. Целта е както да респектираме водачите на превозни средства, така и да подпомагаме движението по пътищата", каза главният комисар.

Огромен брой са установените водачи, готвещи се за участие в гонки, посочиха от СДВР.

"Техният брой е огромен. Имаме и няколко предотвратени гонки, като една от последните е на 12 юни вечерта. След постъпил сигнал колегите, които бяха на специализирана полицейска операция, реагираха своевременно и предотвратиха събиране на десетки автомобили на територията на голям търговски обект в жилищен квартал „Люлин“, където е било планирано извършване на дрифтове и впоследствие нерегламентирани гонки. Установени са нарушения по Закона за движение по пътищата. Има два автомобила, които са спрени от движение поради промяна на конструкцията им по начин, позволяващ използването им за гонки. Освен това всички водачи на автомобили са проверени за алкохол. На водачите, които са имали невръчени наказателни постановления, същите са били връчени. На лицата с констатирани нарушения по Закона за движение по пътищата е взето отношение от колегите от „Пътна полиция“. Искам да ви кажа, че по време на полицейска операция в четвъртък също от страна на колегите от Седмо районно управление беше предотвратено струпване на водачи на мотоциклети с цел последваща гонка. Освен това от страна на служители на „Криминална полиция“ беше предоставена своевременна информация за лица, които организират такива гонки. В началото на миналата седмица в резултат на тяхна информация бяха установени водачи с рисково поведение, движещи се с висока, несъобразена и опасна скорост по улиците на град София. Интересното в случая е, че при извършената проверка в автомобилите на двамата водачи са намерени различни видове наркотични вещества, а на адреса на единия от тях е открито и по-голямо количество наркотични вещества", каза директорът на СДВР.

В четвъртък ще се проведе институционална среща за борба с пътния травматизъм.