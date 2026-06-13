Фалшивите SMS-и и текстови съобщения във Вайбър за шофьорски глоби продължават да се получават от номера на Филипините, Мароко, че дори и от Пакистан на смартфони в България. На 8 май ГДБОП разкри и арестува автора им - Денис Балабанов, но той или има много съучастници, или е предплатил алгоритъмът да действа по-дълго време с леки текстови изменения.

Граждани продължават масово да получават SMS-и от чуждестранни номера, които ги заплашват със съд и задържане на автомобила заради фиктивни нарушения на пътя. В най-новите версии на съобщенията, които често пристигат от номера с код +212 (Мароко), измамниците уведомяват шофьорите за леко превишение на скоростта - например 57 км/ч при ограничение от 50 км/ч. За да манипулират жертвите си да действат импулсивно, киберпрестъпниците съчетават финансови отстъпки от 50% от глобата, ако плащането се извърши в рамките на броени дни. Ако шофьорът откаже да плати бързо, се поставя ултиматум, че просрочието ще доведе до влошаване на кредитната история, започване на съдебно производство, добавяне на 35% такса за закъснение, и дори принудително вдигане и задържане на автомобила.

Целта на съобщенията е класически фишинг - подмамване на жертвата да въведе данните от банковата си карта и потвърдителния 3D SMS код на измамен сайт. След като това се случи, картата моментално се добавя във виртуален портфейл на престъпниците.