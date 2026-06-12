От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки.

Заради нарушенията контролът в рисковите участъци е сериозно засилен. През изминалата нощ на територията на цялата област се е провела мащабна специализирана акция за пътна безопасност.

Една от основните цели на проверките е била именно превенцията срещу незаконните състезания на пътя. Очаква се резулатите от операцията да бъдат обявени официално през деня.

От ръководството на местната "Пътна полиция" обясняват, че гонките най-често се случват на входовете и изходите на населените места. Недисциплинираните шофьори обикновено избират улици и булеварди с две или повече ленти в една посока, където лесно се изкушават да нарушат правилата за движение.

През зимните месеци сериозен проблем остават и подземните паркинги на големите търговски центрове в Бургас, които често се превръщат в арена за дрифтове. След множество подадени сигнали от граждани и съставени актове от страна на органите на реда, ситуацията там вече е успокоена.

Разширеното видеонаблюдение и засиленото полицейско присъствие са дали своя ефект и към момента нови опити за автохулиганство в моловете липсват.