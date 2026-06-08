Националната агенция за приходите (НАП) започна предварителен анализ и проверка на наличната информация по отношение на доходите и имуществото на двамата шофьори на колите от катастрофата с автобус на ул. "Челопешко шосе" в София. Това каза директорът на Дирекция "Комуникации" в НАП Анна Митова, потърсена от БТА.

На 5 юни тежка катастрофа стана на ул. „Челопешко шосе" в София между автобус на градския транспорт и две леки коли, една от които се е врязала в автобуса. Четири са вече жертвите на катастрофата.

Според разследващите първоначалните изчисления сочат, че скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 104 и 150 км/ч, като предстоят експертизи за точното ѝ установяване.

Общо осем души остават в различни столични болници за лечение.