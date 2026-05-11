Проведено е разследване и е образуваното досъдебно производство по случая с масираната фишинг атака чрез фалшиви съобщения от името на институции, куриерски компании с цел измама, съобщиха на съвместен брифинг от Софийската районна прокуратура и Дирекция “Киберпрестъпност” на ГДБОП-МВР.

Съобщенията приканвали жертвите да се въведат данните от банковата си карта и смс кода, който се изпраща за потвърждение. Измамниците добавят банковата карта във виртуален портфейл и да използват тези данни, за да купуват злато, скъпа техника,криптовалута, наркотици и да захранват виртуални портфейли за казинa. Това обясни старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция “Киберпрестъпност” на ГДБОП-МВР.

Установени и задържани са двама души, които са изпращали десетки хиляди съобщения на български протребители, те са използвали азиатска хакерска платформа. Използвали са и изкуствен интелект, който им давал съвети какви платформи да използват, за да изпращат съобщения.

Разследването е започнало преди два дни, но вече има събрани достатъчно доказателства за виновността на един човек. Той е привлечен като обвиняем. И двамата са български граждани. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Специфичното е, че дейността на подобни престъпни елементи вече включва използването на изкуствен интелект, отбеляза Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура.

Има сигнали за десетки жертви, посочиха на брифинга.

Измамниците са изпратили фалшиви фишинг съобщения на известен журналист, на полицейски служители и на служител на Софийска районна прокуратура.

Подобни фишинг съобщения да бъдат внимателно проверявани и игнорирани, съветват органите на реда.