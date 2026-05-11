Младеж на 20 години е с четири отрязани пръста на ръката след нападение с брадва при масов бой в Симеоновград, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Хасково.

Инцидентът е станал на 9 май около 20:14 ч. на улица „Васил Левски“. Сигналът е подаден за сбиване между две фамилии, възникнало след спор, тръгнал от обида между деца.

По първоначални данни словесният конфликт между роднините е прераснал в ръкопашна схватка, при която мъж е използвал брадва и е нанесъл удар, довел до тежкото нараняване на 20-годишния младеж. Пострадалият е настанен в болница, без опасност за живота.

При боя са пострадали още трима души, ударени с ръце и дървени предмети.

Общо четирима мъже на възраст 38, 40, 48 и 50 години са задържани за причиняване на телесна повреда.

След инцидента е проведена специализирана полицейска операция в района на домовете на участниците в конфликта. При претърсванията са иззети три газови пистолета (два без документи), две саби и мачете.

В жилище, обитавано от 50-годишен мъж, са открити около 10 грама бяло кристално вещество и електронна везна.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по разследването продължава.