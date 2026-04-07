13-годишно момиче е в тежко състояние след катастрофата край Добрич, съобщиха от полицията.

Припомняме, че на 6 април е подаден сигнал за инцидента на пътя Силистра-Добрич - в района на село Хитово. Автомобил навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в товарен автомобил.

В колата са пътували пет жени, граждани на Израел. На място загива 34-годишна жена, 13-годишно момиче е в кома с черепно мозъчна травма и с опасност за живота, 65-годишна е с фрактура на ребра и пневмоторакс - с опасност за живота, 49-годишна жена е с фрактура на ребра, петата жена на 33 години пътувала е с охлузни рани - освободена за домашно лечение.

Водачът на товарния автомобил е без наранявания, с отрицателни проби за алкохол и наркотици. По случая се води разследване.