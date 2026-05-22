2398 са зрелостниците, които завършват 28 средни училища, профилирани и професионални гимназии в Бургас тази година, съобщават от пресцентъра на градската администрация.

По традиция абитуриентите на 23 училища ще организират баловете си на 24 май. Изключение правят Средно училище „Петко Росен“, което изпрати зрелостниците си на 15 май, както и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, която организира бал на 31 май. Има и училища като Професионалната техническа гимназия, Професионална гимназия по строителство и инсталации „Пеньо Пенев“ и Средно училище „Христо Ботев“ в квартал „Черно море“, които не организират балове.

Най-голям брой зрелостници тази година ще изпратят Професионалната гимназия по механотехника и електроника – 184, Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – 176, Професионалната гимназия по романски езици „Г. С. Раковски“ – 170 и Търговската гимназия – 160. Следват Немската езикова гимназия „Гьоте“ – 158, Английската езикова гимназия „Гео Милев“ и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации „Васил Левски“ – по 156, Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков“ – 147, Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ – 130, Професионалната гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелински“ – 120 и Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ – 115.

За да се избегне струпване на хора и натоварване на трафика в града на 24 май, абитуриентите са разпределени в различни сборни пунктове в Морската градина – около Пантеона, терасата до Културен център „Морско казино“, паметника на Пушкин, пространството зад хотел „Приморец“ и района до „Флора Бургас“, централната градска част – на площад „Тройката“, около Културен дом НХК, пред хотел „България“, както и около училищата и в различните квартали.

Част от зрелостниците ще се придвижват с организиран транспорт към курортен комплекс „Слънчев бряг“, където традиционно се провеждат абитуриентските празненства.

От Община Бургас призовават участниците и водачите на автомобили да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и да не създават предпоставки за задръствания и инциденти.