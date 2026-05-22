Близо 450 литра нелегален етилов алкохол в туби и бидони откриха в Средец служители от Териториалната дирекция на Митницата в Бургас.



Алкохолът с характеристики на ракия и спирт е намерен при контролна проверка в специализиран малък обект за дестилиране в Средец.



Инспекторите установили, че складовото помещение на казана за изваряване на ракия е празно, но в двора на имота, в обособена баня, в приземния и другите етажи на жилищната сграда, както и в паркиран автомобил, открили голям брой пластмасови бидони и туби с различна вместимост. В тях се съдържали 295 литра етилов алкохол с характеристики на ракия и 150 литра с характеристики на спирт.

За алкохола не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове. Общо 445 литра етилов алкохол са иззети, а проби ще бъдат изпратени за анализ в митническа лаборатория. Предстои образуване на административнонаказателно производство по случая.