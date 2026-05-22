Икона на свети Иван Рилски, българският светец, небесен закрилник на целия български народ подари председателят на Народното събрание Михаела Доцова на главата на римокатолическата църква папа Лъв XIV.

Българската делегация дари и ръчно тъкан чипровски килим, който е и напомняне, че през XVI–XVII век Чипровци се превръща в един от най-важните центрове на българския католицизъм, а световно известните майсторски изтъкани килими от градчето са символ на дълбоката историческа и духовна връзка на България и Светия престол.

Българската делегация е водена от председателят на 52-то НС Михаела Доцова. Срещата с папата дори продължи по-дълго от предварително договореното, а след нея Доцова обясни, че папата е получил и покана отново да гостува в страната ни.

Попитана кога може ли да се очаква подобна визита, Доцова коментира, че не е от хората, които поставя на папа срокове.

Лъв XIV e получил и благодарност от българската делегация за това, че вече повече от 60 години 24 май се отбелязва във Ватикана. "Това е и начинът, по който отбелязваме приносът на българската писменост и книжовност за опазването на славянските народи, както и за признанието, който Католическата църква е дала назад във времето на българската книжовност", каза Доцова като подчерта, че точно книжовността, заедно с религията са ни запазили като народ в най-трудните времена.

Председателят на парламента подчерта, че дължим и на религията да опазваме ценностите и да запазваме мира. "Обществото не се е научило и тепърва учим уроците си.

Освен с папата Михаела Доцова разговаря и с Държавния секретар на Ватикана Негово Високопреосвещенство кардинал Пиетро Паролин.