Осмата студентска научна конференция на тема „Здравните грижи днес и утре – превенция, грижа и устойчиво здраве“ събра на 21 май в Бургас студенти и преподаватели от цялата страна.

Домакин на форума бе новата детска болница „Света Анастасия“, с което символично бе подчертана връзката между академичното обучение и реалната професионална среда.

В научната конференция, организирана от Факултета по обществено здраве и здравни грижи и Медицинския колеж към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, съвместно с лечебното заведение, се включиха студенти от водещи университети в София, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Варна и Бургас.

За първи път в историята на форума участниците достигнаха близо 100, което, според ректора на Бургаския държавен университет проф. Сотир Сотиров, е доказателство, че интересът нараства с всяка година.

„Изключително много благодаря на организаторите на този форум, той постепенно се утвърждава като национална платформа за млади специалисти. Не е тайна, че в момента най-голямата част от липсващите здравни специалисти са точно от направленията обществено здраве и здравни грижи. Мястото на конференцията е знаково, очертава се силна връзка с новата детска болница и нейното ръководство. И се надявам голямата част от медицинските специалисти да намерят своето работно място тук, в тази страда“, каза проф. Сотиров.

Общо 96 участници в конференцията представиха 63 доклада, като презентациите се излъчваха едновременно на три места във високотехнологичната детска болница. Част от докладите бяха представени онлайн. Водещо участие имаха студентите на Бургаския държавен университет, които представиха свои разработки, свързани със съвременните предизвикателства и добри практики в здравния сектор. По време на конференцията бяха дискутирани теми, свързани с превенцията, качеството на грижите, устойчивото здраве и иновативните подходи в подготовката на бъдещите медицински специалисти. В оспорвана конкуренция и след дълго обсъждане, научно жури излъчи победителите. Мариела Къцова бе класирана на първо място, Николай Онцов и екипът Севилай Джагадир –Хабиш Мурадова и Хаджер Узун на второ, а третото си поделиха Никол Рунева и екипът Фейджан Дурмуш - Зейнебнур Хасанова - Наталия Морозова.

„Много се радвам, че днес в Детската болница на Бургас има студенти от цялата страна. Впечатлен съм от програмата на конференцията и съм силно обнадежден от темите на докладите. Много от тях са посветени на най-важното нещо - превенцията. Тя е първата стъпка към едно по-отговорно утре“, коментира зам.-кметът Михаил Ненов.

„Този форум за някой може да е първи, за други – пореден, но той може да се окаже началото на вашата бъдеща кариера не само като медицински, но и като научни работници в БДУ“, каза председателят на Организационния комитет - зам.-ректорът по наука, проектна дейност и иновации доц. д-р Светлана Желева. Според Декана на факултета по обществено здраве и здравни грижи доц. Варвара Панчева, научният форум е „живата връзка между академичното образование, младежката енергия и реалната медицинска практика“. Тя благодари на

преподаватели и студенти от ФОЗЗГ за активното участие в подготовката на форума – една вече утвърдената академична инициатива.

Като символ за връзката между традициите на сестринството и модерните медицински грижи, участниците в конференцията бяха посрещнати от студентка, превъплатила се в ролята на Флоранс Найнтингейл - създателка на първото светско сестринско училище.