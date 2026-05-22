Няма данни за увеличаване на миграционния натиск към България заради войната в Близкия изток. Това каза по време на парламентарния контрол премиерът Румен Радев, който отговаря депутатски въпроси.

Изслушването е по предложение на "Възраждане" и е свързано с политиката на правителството по отношение на бежанците.

Румен Радев каза още, че е разпоредил по-детайлна проверка, за да се изясни генезисът на този въпрос.

"Въпросът е да е ясно кое е наложило изграждането на тези центрове, как е било планирано и защо е било планирано по този начин. Затова разпоредих една по-детайлна проверка, която да изясни генезиса на този въпрос”, добави Радев.

"Във връзка с конфликта в Близкия изток няма данни за засилен мигрантски натиск към нашите граници. Нашите политики ще бъдат насочени към украпване на контрола на границите, продължаване на диалога с ЕС за още средства и солидарност за защита на външните граници на Съюза”, добави той.