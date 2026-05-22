Лек автомобил «Фолксваген Голф», с бургаска регистрация, управляван от 18-годишно момиче със стаж като водач 1 месец/, вместо назад тръгва напред и блъска седнало на пейка пред автомобила 13 годишно момиче в село Струя, община Руен. Сигналът за това е подаден ва 19.05.т.г в Районно управление – Руен, а инцидентът е станал на 15.05.т.г. около 16.30 ч.

Момиченцето е получило фрактура на дясното ходило и е настанено за лечение в УМБАЛ - Бургас. След допускане на пътния инцидент водачката не уведомила контролните органи на МВР и напуснала местопроизшествието.